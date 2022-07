Helbiz Live: la Serie BKT disponibile su Amazon Prime Video

Helbiz Media ha annunciato che da oggi Helbiz Live è disponibile su Amazon Prime Video Channels, incluse tutte le partite di Serie BKT e gli altri contenuti di intrattenimento presenti sulla piattaforma.

Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento direttamente su Prime Video Channels e seguire in diretta e on demand tutte le partite del Campionato della Serie BKT 2022/2023: fino a 390 partite tra regular season, playoff e playout. Inoltre, approfondimenti e contenuti esclusivi presentati da Chiara Giuffrida, nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live.

“La nostra priorità è sempre quella di metterci dalla parte del cliente: lavoriamo costantemente per rendere il nostro servizio facilmente fruibile e accessibile su tutti i devices, offrendo anche soluzioni alternative. Un accordo come questo, con un partner globale quale Amazon, nasce proprio per rispondere a questa nostra attenzione verso il cliente, che da oggi può seguire il Campionato di Serie BKT e tutti gli altri contenuti sportivi e di intrattenimento che offriamo, anche attraverso Amazon Prime Video” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media.

La prima giornata di campionato su Helbiz Live all’interno di Amazon Prime Video inizierà con un evento speciale: la partita Genoa CFC vs SS Lazio, stasera alle 18.00. Il Genoa CFC, la squadra di calcio più antica d’Italia, alla sua prima stagione in Serie B, affronterà in amichevole la SS Lazio, una delle più importanti e competitive squadre di Serie A.

Helbiz Live trasmetterà la partita in diretta, a disposizione di tutti i tifosi gratuitamente. Il Campionato di Serie BKT inizierà il 12 agosto, con la partita inaugurale che vedrà il Parma impegnato contro il Bari.