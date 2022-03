Helbiz Live: tutti i contenuti disponibili su Amazon Prime Video Channels

Helbiz Media ha annunciato che a partire dal 2 aprile Helbiz Live sarà disponibile anche su Amazon Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile.

Gli appassionati del Campionato della Serie B e di tutti i contenuti sportivi e di intrattenimento che la piattaforma OTT Helbiz Live offre, potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live all’interno di Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Tutta l’offerta di Helbiz Live sarà disponibile ed acquistabile su tutti i device e le TV dove l’app di Amazon Prime Video è presente.

“In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con il team tecnico di Amazon per preparare al meglio lo sbarco di Helbiz Live nel sistema Amazon Prime Video ed esser certi di offrire ai nostri abbonati che sceglieranno di seguirci tramite Amazon Prime Video un servizio di altissimo livello” – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media – “La partnership segna un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuisce ad una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma, che si arricchisce continuamente di nuovi contenuti e sport internazionali, come il recentissimo accordo con la MLB per la trasmissione dei match del campionato di baseball numero uno al mondo. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile ed acquistabile”.