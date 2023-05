Hertz E-xperience: il noleggio di auto elettriche per privati e società

Il settore dei veicoli elettrici sta lentamente guadagnando terreno in Italia, ma la resistenza di alcune persone rappresenta ancora una sfida per la diffusione di questa rivoluzione nella mobilità. La complessità del tema spesso genera dubbi e preoccupazioni, ma per comprendere appieno le nuove tecnologie è necessaria un’esperienza diretta. Solo attraverso la guida di veicoli elettrificati in condizioni reali è possibile apprezzarne il grande comfort, la silenziosità, le prestazioni e i vantaggi, soprattutto la libertà di circolazione nelle zone in cui il traffico veicolare è spesso limitato.

Hertz, consapevole di queste resistenze, ha deciso di introdurre nella propria flotta una vasta gamma di veicoli elettrici, diventando promotore del cambiamento e contribuendo a diffondere la conoscenza delle soluzioni elettrificate attraverso l’esperienza di guida reale.

Non c’è modo migliore per testare i vantaggi delle auto elettriche se non utilizzarle nella vita quotidiana. Solo attraverso questa esperienza diretta è possibile valutare a fondo la tecnologia innovativa e apprezzarne i vantaggi e la semplicità di utilizzo, anche durante le operazioni di ricarica. Hertz, infatti, fornisce al momento del ritiro dell’auto un token (key-fob) che abilita l’accesso alle colonnine di ricarica pubblica senza la necessità di registrazioni o carte di pagamento.

Con oltre cento anni di storia, Hertz ha sempre dimostrato un forte interesse per l’innovazione e ha abbracciato i cambiamenti significativi che hanno accompagnato i propri clienti nel percorso di sviluppo della mobilità, la quale richiede soluzioni sempre più flessibili.

Oggi, tre trend caratterizzano il nostro tempo: lo sviluppo della mobilità, la rivoluzione nel settore automobilistico e il turismo continuo. Hertz ha identificato in questi trend gli elementi chiave del nuovo modo di spostarsi e si posiziona come leader e innovatore.

Hertz ha osservato con attenzione l’evoluzione del turismo e ha individuato nel “turismo continuo” uno dei tre trend sopracitati. Si tratta di una crescita significativa che possiamo notare a partire dalla pandemia, quando le città d’arte hanno iniziato a essere visitate anche fuori stagione. Non ci si limita più ai mesi tradizionali di vacanza, come agosto per gli italiani o luglio per i tedeschi. Questo fenomeno ha aperto nuove opportunità nel settore turistico.

La flotta di veicoli Hertz si arricchisce costantemente di nuovi modelli e offre una vasta gamma di scelte in Italia, che comprende sia automobili che mezzi commerciali leggeri. Tra le auto elettriche disponibili ci sono la Polestar 2, la Tesla Model 3 Long Range, la Peugeot e-2008 e la DS3 e-Tense.

Inoltre, all’interno della selezione Italia, dedicata agli appassionati dello stile italiano, Hertz offre anche la Fiat 500E e le versioni “restomod” delle Fiat 500 degli anni ’60, equipaggiate con il kit elettrico della Newtron. Tra queste, si trovano la Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” e la Fiat 500 “Carlo” Icon-e, un omaggio alla sportività e ad Abarth. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, attualmente sono disponibili la Renault Kangoo EV e la Nissan TownStar EV.

Hertz si posiziona come motore del cambiamento, facendo del servizio di noleggio elettrico la porta di accesso al nuovo modo di guidare. Grazie a Hertz E-Xperience, l’esperienza di guida elettrica diventa semplice e agevole, superando barriere e resistenze e accompagnando gli ospiti in un percorso intuitivo e lineare, dalla prenotazione al termine del noleggio. Anche la ricarica è resa estremamente comoda attraverso il token (Key-fob) che viene consegnato insieme alle chiavi dell’auto e che abilita la ricarica al momento dell’arrivo alla stazione di ricarica, senza la necessità di registrazioni o l’utilizzo della propria carta di pagamento. Il token per la ricarica consente l’accesso al 98% dei punti di ricarica distribuiti sul territorio. Il consumo di energia elettrica verrà comodamente addebitato al cliente su una fattura separata dal costo del noleggio, garantendo la massima trasparenza.

Inoltre, Hertz offre il servizio CPO (Charge Purchase Option), che consente una ricarica prepagata per coloro che non hanno il tempo di effettuare la ricarica al momento della restituzione del veicolo (è richiesto un livello di carica della batteria non inferiore al 75%). Attualmente, il servizio CPO è tra i più richiesti da coloro che scelgono Hertz E-Xperience.

Per soddisfare le diverse esigenze di durata del noleggio, Hertz offre una vasta gamma di prodotti pensati appositamente per l’E-Xperience. Dai noleggi giornalieri a quelli per il weekend, dai noleggi mensili rinnovabili ad altre nuove soluzioni in arrivo, Hertz si impegna a fornire opzioni flessibili per adattarsi alle necessità dei propri clienti.