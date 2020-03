Hevik, il nuovo jeans Nashville per lei è Adventure

Novità 2020 per la classica linea jeans HEVIK: ecco Nashville, nuovo pantalone dall’anima Adventure per lui & lei perfetto per affrontare i viaggi in moto all’insegna dello stile senza dimenticare la sicurezza. In particolare la versione Lady è creata ad hoc per adattarsi alle forme del corpo femminile. Realizzato nell’iconico tessuto casual amato dai biker di tutto il mondo, il cinque tasche si distingue per la vestibilità asciutta e confortevole che garantisce libertà nei movimenti.

La robustezza del capo è dovuta alle fibre del tessuto esterno in Cordura/denim a base di Nylon e il Kevlar, materiale ad altissima resistenza presente come ulteriore rinforzo sulle aree sottoposte ad usura (seduta e ginocchia). Non mancano le protezioni certificate CE sulle ginocchia regolabili in altezza ed estraibili e protezioni CE anche sui fianchi.

Nashville è proposto in blu a lavaggio stone wash. Certificato secondo normativa Fpr EN 17092, Classe “AA”.

Taglie Nashville: 46-58

Taglie Nashville Lady: 40-50

