Hevik svela il total look in sella per lui e lei (primavera / estate 2020)

HEVIK, il brand di abbigliamento moto e scooter creato dall’imprenditrice bresciana Hendrika Visenzi, presenta le proposte per la primavera/estate in sella: outfit che garantiscono sicurezza e comodità, con un occhio di riguardo alla moda.

Il capospalla traspirante

Fresca, leggera, pensata per affrontare al meglio la bella stagione. E’ Scirocco, la giacca corta in stile Urban battezzata come il vento caldo umido proveniente da Sudest.

Realizzata interamente in poliestere, presenta aree in hard mesh, con struttura a maglia resistente alle intemperie e ai raggi UV che consente un’ottima traspirazione persino nelle giornate più afose. Il capo è provvisto inoltre di inserti riflettenti, collo rifinito in neoprene con chiusura a bottone, predisposizione per aggancio pantalone ed è certificato secondo normativa FprEN 17092:2018 in classe A.

Disponibile in versione total black, nero/giallo fluo o in grigio con inserti giallo fluo. Scirocco è presente anche nella versione femminile Scirocco Lady con un taglio del capospalla studiato per la conformazione femminile.

Memphis – Il jeans perfetto anche nel tempo libero

Memphis è il jeans super confortevole in morbido cotone elasticizzato, perfetto sia in moto che nel tempo libero. Nonostante l’apparenza casual, il nuovo cinque tasche garantisce la sicurezza grazie ai rinforzi in Kevlar Dupont, materiale ad altissima resistenza presente come ulteriore protezione su seduta e ginocchia.

Completano le caratteristiche del capo le protezioni certificate CE sulle ginocchia, regolabili in altezza tramite strap interno ed estraibili una volta scesi dal mezzo.

Memphis è proposto in blu a lavaggio indigo wash. Certificato secondo normativa FprEN 17092:2018 in classe A. Anche Memphis è disponibile nella versione Lady realizzata ad hoc per adattarsi alle forme del corpo femminile.

Guanto Abrego

Fra le new entry dell’estate in moto, spicca Ábrego, guanto corto ideale per guidare con le mani asciutte e protette anche quando le temperature si alzano. Leggero e grintoso, garantisce la massima comodità e sicurezza grazie all’utilizzo di morbida pelle di vitello (70%), microfibra 10%, tessuto elasticizzato (5%), poliestere (5%), nylon 10%.

Inoltre Abrego offre gli inserti in Clarino, materiale sintentico dalle ottime performance in termini di traspirabilità e resistenza all’acqua. Provvisto di protezioni rigide sulle nocche e rinforzi in EVA rivestiti in microfibra, Ábrego punta a conquistare anche gli amanti della guida sportiva. Disponibile in 3 colori: nero, nero con inserti rossi o nero con inserti giallo fluo. Certificato secondo normativa CE EN 13594:2015 livello 1.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0