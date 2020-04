Hevik, total look per le biker

HEVIK, il brand di accessori e abbigliamento per moto e scooter creato dall’imprenditrice bresciana Hendrika Visenzi, presenta il primo total look per le biker giocato sul colore. Trendy e Urban, l’outfit è composto dalla giacca Scirocco Lady e casco demi-jet Nautilus.

Scirocco Lady è la giacca corta in stile Urban progettata per adattarsi ad hoc alle forme del corpo femminile. Oltre alla variante in grigio/rosa, Scirocco Lady è disponibile anche in total black e nero/giallo fluo. Fresca e leggera si può indossare sia in moto sia nel tempo libero. E’ realizzata interamente in poliestere e presenta aree in hard mesh, che consentono un’ottima traspirazione persino nelle

giornate più afose. Il capo è provvisto inoltre di inserti riflettenti, collo rifinito in neoprene con chiusura a bottone, predisposizione per aggancio pantalone. Le taglie vanno dalla XXS alla XXL ed il prezzo è di 114 euro.

Il casco demi-jet HEVIK di ispirazione girly si chiama, invece, Nautilus, ed è proposto in

versione bianca con inserti in grigio e dettagli rosa shocking a contrasto. E’ realizzato in materiale termoplastico ed è provvisto di doppia calotta, visiera lunga, interni removibili e lavabili e chiusura con cinturino micrometrico. Ideale per essere alla moda in tutta sicurezza. Taglie da 54 a 57 e un prezzo pari a 84 euro.