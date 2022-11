Hip Hop: la collezione “Kids Fun” per i bambini

Hip Hop pensa ai più piccoli con la collezione di orologi Kids Fun, segnatempo variopinti che catturano colori e fantasie per vestire i polsi dei bambini

La collezione è caratterizzata dall’utilizzo della versione più recente ed innovativa della tecnica RPL, che permette di accoppiare il silicone al tessuto, dando vita a cinturini dalla texture materica e resi unici da grafiche e pattern che rimangono inalterati nel tempo. Tessuti originali, stampati con motivi concepiti dai designer del marchio, che propongono grafiche inedite ispirate dai sogni, dai giochi e dalla voglia di divertimento.

Hip Hop “disegna” sui cinturini motivi pensati per stupire e tradurre l’immaginazione in tempo per lo svago. Gli orologi propongono un motivo effetto “vernice spray” ottenuto attraverso macchie di colore – azzurro Blue Paint o rosa Pink Paint – che riempiono la tela bianca del cinturino. Nel modello Rainbow Sky, soffici nuvole lasciano spazio ad arcobaleni dalle tonalità delicate, che fanno capolino dopo una fitta pioggerella. L’effetto multicolor veste il modello Lollipop, in cui si alternano toni pastello dal look zuccherino.

Il modello Blue Smile cattura tutte le espressioni dei ragazzi proponendo una texture di icone sorridenti e sbarazzine, disegnate in nero su un fondo azzurro.