Hisense è partner delle finali di UEFA Nations League 2021

Hisense, azienda leader nel settore dell’elettronica di consumo ed elettrodomestici, annuncia la sponsorizzazione della fase finale di UEFA Nations League 2021 per la seconda volta consecutiva. Il torneo si terrà dal 6 al 10 ottobre a Milano e Torino e riunirà il vincitore di UEFA EURO 2020 – ovvero la nazionale italiana – con Belgio, Francia e Spagna.

Hisense collabora con questa iniziativa sportiva a partire dalla prima edizione del 2019. Anche questa volta l’azienda si impegnerà a mostrare ai consumatori i propri prodotti, consentendo ai fan di avvicinarsi alla manifestazione attraverso contenuti e promozioni speciali sulle proprie piattaforme social oltre a promuovere la campagna di successo “Upgrade Your Home”, lanciata in occasione di EURO 2020.

Insieme ai migliori calciatori del mondo Hisense presenterà l’attività Hisense Skill of the Day invitando i tifosi a scegliere le star dell’evento UNLF, grazie alle straordinarie abilità mostrate in campo. L’azienda avrà, infine, anche i diritti esclusivi per il premio “Miglior giocatore delle finali secondo Hisense”, premiando con un trofeo brandizzato il miglior giocatore del campionato, selezionato dalla UEFA.

“Siamo lieti di vivere un anno di successo nell’ambito del calcio europeo. Manteniamo vivo il nostro coinvolgimento nelle finali della UEFA Nations League con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la riconoscibilità del nostro marchio in tutta Europa. Siamo entusiasti di avere i diritti esclusivi per il premio “Miglior giocatore delle finali secondo Hisense” e non vediamo l’ora che le finali facciano vivere ai tifosi la stessa emozione che abbiamo sentito negli ultimi anni con il calcio europeo” afferma Candy Pang, GM del dipartimento marketing internazionale di Hisense.