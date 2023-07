Hisense presenta VIDAA U7: un’esperienza audiovisiva all’avanguardia

Hisense ha annunciato con entusiasmo il lancio della sua ultima versione del sistema operativo proprietario per Smart TV, VIDAA U7. Questa nuova release promette di portare la user experience delle Smart TV ad un nuovo livello, abbracciando le esigenze dei fruitori moderni che cercano funzionalità complete e un’esperienza d’uso d’eccellenza.

Con una serie di miglioramenti significativi, VIDAA U7 sarà disponibile nei TV Hisense delle serie A85, UX, U8, U7 e E7 Pro. Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova versione è il suo layout ottimizzato, che si basa su suggerimenti di visione e una disposizione intelligente delle applicazioni. I suggerimenti saranno forniti da tutti i partner di contenuti presenti nella piattaforma, garantendo un’esperienza personalizzata e intuitiva.

L’App Store è stato ridisegnato per semplificare la ricerca e consentire agli utenti di accedere in modo più rapido ed efficace alle applicazioni preferite. Inoltre, VIDAA U7 introdurrà l’approccio “Home as a launcher”, diventando la schermata di default quando si accende il dispositivo. Questo permette agli utenti di avere un rapido accesso alle funzionalità e ai contenuti desiderati, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più fluida e immediata.

VIDAA U7 va oltre la semplice piattaforma, poiché introduce anche VIDAA Free, un’applicazione stand-alone che aggrega centinaia di programmi gratuiti di video on-demand e canali lineari. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono godere di un’esperienza di intrattenimento smart e moderna, arricchita da un aggiornamento quotidiano dei contenuti. Questa iniziativa amplia ulteriormente il panorama dell’intrattenimento disponibile agli utenti Hisense in tutto il mondo.

Un altro punto di forza di VIDAA U7 è il controllo vocale migliorato, reso possibile grazie a VIDAA Voice. Il sistema operativo supporta ora ben 22 lingue e dialetti, integrando nativamente app popolari come YouTube e offrendo una migliore capacità di riconoscimento del parlato. I comandi vocali diventano così uno strumento potente per interagire con il TV, semplificando l’esperienza d’uso e migliorando l’accessibilità.

Inoltre, Hisense ha pensato anche alla gestione multi-profilo. VIDAA U7 consente infatti la creazione di più profili utente e offre raccomandazioni personalizzate basate sulle preferenze e le abitudini di ciascun membro della famiglia. Inoltre, grazie al servizio cloud, tutte le impostazioni utente vengono sincronizzate tra dispositivi che utilizzano lo stesso sistema operativo, assicurando una continuità senza interruzioni.

Per semplificare ulteriormente l’esperienza degli utenti, Hisense ha sviluppato anche un’applicazione mobile omonima (VIDAA) per la configurazione del TV, la gestione dei canali e degli account. Questa applicazione rende il setup iniziale più rapido e agevole, fornendo un controllo totale del TV direttamente dallo smartphone. Infine, VIDAA U7 ha incluso la possibilità di collegare il proprio conto PayPal per effettuare pagamenti, rendendo gli acquisti in-app e gli abbonamenti ai servizi di streaming più comodi e sicuri.