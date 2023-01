Hisense: soluzioni di ultima generazione con il nuovo Laser Cinema PL1

Hisense, lancia sul mercato il nuovo Laser Cinema PL1, un concentrato di tecnologia al servizio delle immagini, in grado di rivoluzionare l’intrattenimento domestico grazie a soluzioni di ultima generazione, per una qualità di visione di altissimo livello e una grande versatilità d’uso.

Il Laser Cinema PL1 non possiede un pannello integrato ma, al contrario, può adattare le dimensioni dell’immagine proiettata, da 80” fino a 120”. Attraverso la funzione Ultra Short Throw Technology, a una distanza di soli 42cm dalla parete è capace di proiettare un’area visiva di 120 pollici, mentre a una distanza di 21cm si potrà godere di immagini con 80” di diagonale, a garanzia della più ampia versatilità di posizionamento all’interno di ogni ambiente. Inoltre, il sistema di calibrazione automatica della geometria del quadro assicura un allineamento perfetto, consentendo anche ai meno esperti di allestire una postazione video sempre perfetta.

In qualsiasi scenario d’uso, Hisense Laser Cinema PL1 offre colori vibranti e un’estrema nitidezza delle immagini, grazie alla risoluzione UHD 4K (oltre 8 milioni di pixel), a una luminosità di ben 2100 ANSI Lumen e alla tecnologia X-Fusion. Inoltre, la tecnologia HDR (High Dinamic Range) assicura valori di contrasto fino a oggi impensabili per un proiettore. Non è tutto: Dolby Vision e Filmmaker Mode ottimizzano e calibrano dinamicamente e in tempo reale i valori di colore, contrasto e luminosità per consentire allo spettatore di visualizzare ogni scena esattamente come pensata dal regista.

Le performance audio non sono da meno: la tecnologia Dolby Atmos, in abbinamento ai due speaker integrati da 15 watt di potenza, crea un ambiente sonoro definito e avvolgente intorno agli spettatori, consentendo di percepire suoni e voci in precisi punti dello spazio per una scena audio articolata e immersiva. Si tratta di una caratteristica fondamentale anche per tutti gli appassionati di gaming. Il Laser Cinema PL1 riconosce la connessione di una console giochi via Hdmi, attivando in automatico la Modalità di Gioco che riduce al massimo la latenza di risposta (Auto Low Latency Mode). Fino a 25.000 ore di divertimento assicurate e con un grande comfort visivo. Infatti, le immagini non colpiscono direttamente l’occhio, come nei televisori tradizionali, ma sono riflesse su una superficie evitando così ogni affaticamento visivo, anche dopo lunghe sessioni di intrattenimento.

Compatto, evoluto e caratterizzato da un design elegante e minimalista, il Laser Cinema PL1 è animato dal sistema operativo VIDAA U6 OS di ultima generazione che offre una grande facilità d’uso e mette a disposizione dell’utente tutto quanto possa desiderare, comprese ampie possibilità di personalizzazione. Alla versatilità d’uso contribuisce la presenza integrata di VIDAA Voice e dell’assistente digitale Amazon Alexa, che permettono di gestire PL1 via voce premendo il tasto dedicato sul telecomando o in alternativa fino a tre metri di distanza.

Sul fronte della connettività, Hisense Laser Cinema PL1 mette a disposizione 2 porte Hdmi, 1 Usb 3.0, 1 Usb 2.0, 1 uscita audio digitale e 1 uscita audio analogica e 1 Common Interface (CI+). La presenza a bordo di un doppio decoder DVB-T2 e DVB-S2 espande ulteriormente la varietà di contenuti di cui è possibile fruire, consentendo la ricezione delle trasmissioni televisive via segnale digitale terrestre e satellitare.

Hisense Laser Cinema PL1 è già disponibile per la vendita in Italia con un prezzo consigliato al pubblico di 2.299 euro.