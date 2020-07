Hisense ULED U7: TV ufficiale di UEFA EURO 2020

In questi ultimi due mesi, gli appassionati di calcio stanno vivendo una vera full immersion: partite tutti i giorni, a qualsiasi ora e di tutte le squadre accompagnano questo “folle” 2020. Gli stadi chiusi hanno costretto anche gli “ultras” più sfegatati di vedere le imprese dei loro campioni in TV. E i TV non sono tutti uguali, e non è neanche vero che l’unico parametro importante siano le dimensioni.

Certo, più lo schermo è ampio, maggiore è il senso di “immersione” nell’evento, ma sul coinvolgimento concorrono moltissimi fattori sia visivi che sonori: la resa sonora, la nitidezza dei colori, i contrasti, la fluidità delle immagini, la naturalezza dell’impatto e, ovviamente, la definizione.

Hisense ULED U7 ne è l’esempio più evidente. Nominato TV ufficiale di UEFA EURO 2020, è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Disponibile da 50”, 55″ e 65″, dispone di Quantum Dot per ottenere colori brillanti e vivaci, Full LED Array Local Dimming per un controllo avanzato della luminosità, Dolby Atmos che regala un’esperienza sonora avvolgente e Dolby Vision per una visione dei contenuti in qualità cinematografica.

Inoltre, il processore Hi-View Engine con intelligenza artificiale consente un’elaborazione grafica rapida ed efficace di qualunque immagine. A tutto questo si aggiunge, per tutti gli appassionati di sport, la possibilità di impostare la modalità di visione Sports Mode, che regola in modo automatico impostazioni audio e video per far risaltare ogni minimo dettaglio, ogni contorno sul profilo dei calciatori e ciuffo d’erba del campo.

Hisense ULED U7 integra, inoltre, la nuova piattaforma multimediale VIDAA 4.0, stracolma di contenuti e servizi, e ha recentemente ottenuto la certificazione per la tutela della privacy da TÜV Rheinland, organizzazione leader globale nei servizi di ispezione. Infine, il TV è in grado di gestire un’intera Smart Home, è compatibile con Alexa e integra l’app UEFA.tv, che consente l’accesso diretto a un’infinità di memorabili contenuti calcistici.