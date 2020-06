H&M sposa la tecnologia COOLMAX® di The Lycra Company

THE LYCRA Company, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative per l’abbigliamento, annuncia l’introduzione della tecnologia COOLMAX® nell’ultima collezione everyday uomo di H&M. La tecnologia COOLMAX® è stata introdotta dal colosso svedese non solo in una serie di modelli chiave per l’estate, ma anche in una selezione di capi base per il guardaroba maschile. La tecnologia COOLMAX® allontana l’umidità dal corpo, aiutando a mantenere fresco e asciutto chi la indossa e donando una sensazione di piacevole e duraturo comfort.

Il “segreto” della tecnologia COOLMAX® risiede infatti, nella trama del tessuto stesso. Le sezioni trasversali delle fibre trasportano l’umidità verso la superficie del tessuto, lasciando passare allo stesso tempo l’aria. I capi mantengono la loro funzionalità lavaggio dopo lavaggio, perché questa peculiarità tecnica è parte del tessuto.

I principali look estivi di H&M che utilizzano la tecnologia COOLMAX® riprendono i trend della nuova stagione SS20, prediligendo uno stile personale e un’attitudine rilassata. La collezione è caratterizzata da eleganti polo con dettaglio a righe sul colletto, che si abbinano perfettamente al pantalone joggers di taglio sartoriale. La collezione comprende anche una giacca slim a due bottoni con revers di taglio sartoriale e pantaloni slim-fit.

Per il relax durante i giorni più caldi d’estate, la collezione include anche capi basic del guardaroba maschile come i jeans in denim delavé realizzati con tecnologia COOLMAX®, t-shirt e maglie girocollo. Non mancano poi capi essenziali come canotte, maglie basic, boxer e calze in spugna.

La nuova collezione H&M con tecnologia COOLMAX® è già disponibile da H&M.