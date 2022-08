Honda Africa Twin 2023: arrivano le nuove colorazioni

Sono complessivamente tre (su cinque in totale) le colorazioni nuove o aggiornate per le due versioni di Africa Twin, base e Adventure Sports. La più amata maxienduro del mercato si presenta così per il 2023 con un look ancora più accattivante.

La CRF1100L Africa Twin, più leggera e adatta al fuoristrada, sarà offerta nel nuovo ‘Tricolour’ Glint Wave Blue Metallic, caratterizzato da una maggior presenza di blu su cupolino, parafango anteriore, codino, con dettagli rossi e bianchi. Aggiornato invece il Mat Ballistic Black Metallic con un più sobrio telaietto reggisella nero e una tonalità più chiara delle grafiche. Invariato, invece, l’iconico e suggestivo Grand Prix Red ispirato alle competizioni rally.

L’avventurosa CRF1100L Africa Twin Adventure Sports – scelta nel 2021 dal 56% dei clienti europei Africa Twin – sarà offerta per il 2023 in due colorazioni. A fianco del confermato ‘Tricolour’ Pearl Glare White debutta il nuovo Mat Iridium Gray Metallic, caratterizzato dalla profusione di dettagli neri che rendono ancor più accattivante l’accoppiamento con i cerchi neri a raggi.

Come sempre, entrambi i modelli e tutte le versioni saranno disponibili sia con tradizionale cambio manuale a 6 rapporti, che con il rivoluzionario cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission). Dal 2010, anno di commercializzazione della prima VFR1200F DCT, Honda ha venduto in Europa oltre 200.000 moto equipaggiate con questa straordinaria trasmissione. A testimoniare l’impressionante successo di questa tecnologia, che solo Honda è in grado di offrire, c’è il dato delle vendite relativo al 2021: il 51% degli acquirenti europei di Africa Twin l’hanno scelta con cambio DCT, in particolare, il 41% degli acquirenti di CRF1100L Africa Twin e ben il 61% degli acquirenti del modello Adventure Sports.

Gli appassionati potranno ammirare dal vivo le nuove Africa Twin 2023 ai prossimi saloni autunnali di ottobre (Intermot, Colonia, Germania) e novembre (Eicma, Milano).