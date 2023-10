Honda annuncia “E-Clutch”: l’innovativa frizione elettronica per moto

Oggi, sul proprio sito ufficiale, Honda Motor Co. Ltd. ha svelato i dettagli del primo sistema al mondo di controllo automatico della frizione per motociclette, denominato Honda E-Clutch. Questo innovativo sistema consente partenze agevoli da fermo e cambi marcia fluidi, senza richiedere al pilota di utilizzare la leva della frizione.

Il sistema Honda E-Clutch si avvale della tecnologia di controllo elettronico per attivare la frizione in modo impeccabile ed efficiente, massimizzando le prestazioni, il divertimento e la facilità di guida. Questo è particolarmente utile in situazioni come partenze, cambi di marcia, scalate e fermate, dove le complesse forze meccaniche rendono difficile l’azionamento manuale della frizione da parte del pilota.

Per soddisfare le diverse esigenze dei motociclisti, indipendentemente dal loro livello di esperienza, la E-Clutch può essere utilizzata come una frizione tradizionale, attraverso la leva posta sul manubrio, anche quando viene controllata elettronicamente. Questo sistema è stato appositamente progettato per garantire una piacevole esperienza di guida a tutti, indipendentemente dalle loro abilità e dalla loro esperienza, consentendo a ognuno di concentrarsi sul piacere di guidare.

La soluzione proposta da Honda è leggera, compatta e si integra armoniosamente nell’architettura dei motori su cui viene installata. L’azienda prevede di equipaggiare prossimamente diversi modelli della sua gamma di motociclette con cambio manuale con il sistema E-Clutch, offrendo ai motociclisti un’opzione innovativa e avanzata per migliorare la loro esperienza di guida.