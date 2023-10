Honda Arica Twin: tante novità per il 2024

Per il 2024, le ammiraglie Adventure di Honda, ovvero la CRF1100L Africa Twin e la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, hanno subito un sostanzioso aggiornamento che ha portato a miglioramenti significativi nelle prestazioni, nel comfort e nell’equipaggiamento di serie. Questo ha rappresentato un passo avanti notevole in termini di piacere di guida e divertimento.

Il cuore pulsante della famiglia Africa Twin rimane il bicilindrico parallelo da 1.084 cc, che per il modello 2024 ha ricevuto un notevole incremento delle prestazioni, con una maggiore coppia e potenza ai regimi bassi e medi. La potenza massima è rimasta a 102 CV, ma la coppia massima è aumentata del 7%, raggiungendo il picco di 112 Nm a 5.500 giri/min (rispetto ai precedenti 105 Nm a 6.250 giri/min). Il rapporto di compressione è stato aumentato da 10,1:1 a 10,5:1. Inoltre, sono state apportate migliorie alla distribuzione, al sistema di aspirazione e all’impianto di scarico, insieme a una revisione delle mappature di accensione e iniezione, al fine di rendere il motore, che è conforme alle normative Euro5+, più efficiente e performante in ogni situazione.

I miglioramenti apportati al sistema di scarico contribuiscono al miglioramento delle prestazioni, con un silenziatore riprogettato internamente che conferisce all’Africa Twin un suono caratterizzato da un piacevole “battito” ai bassi regimi e una tonalità profonda e corposa all’aumentare dei giri.

Entrambi i modelli saranno disponibili con cambio manuale o cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission). Da quando il sistema ha debuttato sulla VFR1200F nel 2009, Honda ha venduto oltre 240.000 motociclette dotate di cambio a doppia frizione DCT in tutta Europa.

Il cambio DCT montato sulle Africa Twin è stato rivisto per sfruttare appieno l’aumento delle prestazioni, con scalate a regimi più elevati, una migliore funzione di riconoscimento delle curve per un maggiore divertimento di guida e un rilascio delle frizioni ancor più progressivo che agevola le partenze e le manovre a bassa velocità, oltre a rendere più fluido il passaggio dalla prima alla seconda marcia.

L’anno scorso, le due Africa Twin, standard e Adventure Sports, sono state i modelli di moto più venduti di Honda in Europa, con il 49% dei proprietari della CRF1100L Africa Twin e il 71% dei proprietari della CRF1100L Africa Twin Adventure Sports che hanno scelto il cambio a doppia frizione DCT.

CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin “ES”

Il modello più orientato al fuoristrada, che monta ruote da 21″ all’anteriore e 18″ al posteriore, sarà disponibile in due versioni per la prima volta: la versione standard con sospensioni Showa meccaniche e la versione “ES” con sospensioni elettroniche Showa EERA™ (Electronically Equipped Ride Adjustment). Queste sospensioni EERA™, precedentemente disponibili solo sulla versione Adventure Sports, offrono un’amplificazione delle capacità di smorzamento in tutte le condizioni di guida e la possibilità di regolare il precarico della molla posteriore anche durante la guida, grazie ai comandi al manubrio. Le 5 modalità di smorzamento idraulico predefinite (HARD, MID, SOFT, OFF-ROAD e USER) integrate nella selezione dei Riding Mode permettono di adattare il comportamento della moto alle esigenze del pilota e del percorso.

Per il nuovo modello 2024, la CRF1100L Africa Twin è stata equipaggiata con cerchi a raggi tangenziali con pneumatici tubeless, rendendo più agevole la riparazione in caso di foratura. Inoltre, le coperture alternative M+S per la guida in fuoristrada sono ora riportate sulla carta di circolazione.

Per migliorare il comfort durante le lunghe percorrenze su strada, la carena è stata ridisegnata in modo aggressivo e ora include un nuovo parabrezza regolabile su 5 livelli, che offre la massima visibilità o una maggiore protezione dal vento, a seconda delle preferenze del pilota.

La CRF1100L Africa Twin con sospensioni meccaniche sarà disponibile in Italia solo nella colorazione “Grand Prix Red” e solo con cambio manuale a 6 rapporti.

La CRF1100L Africa Twin ES, dotata di sospensioni elettroniche, sarà disponibile in Italia solo nelle colorazioni “Matt Ballistic Black Metallic” e “Tricolour” (Pearl Glare White e Glint Wave Blue Metallic), sia con cambio manuale che con cambio DCT. Inoltre, sarà la sola a montare di serie le manopole riscaldabili e la presa 12V.

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports

La CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, che nel 2022 ha rappresentato il 56% delle vendite delle Africa Twin in Europa, beneficia anche per il 2024 di numerosi aggiornamenti pratici e prestazionali volti a migliorare ulteriormente le sue eccellenti caratteristiche da globetrotter avventurosa.

Il cambiamento più evidente rispetto al modello precedente riguarda l’avantreno, che ora monta un nuovo cerchio anteriore da 19″ con pneumatico radiale 110/80 e ha una riduzione di 20 mm nella corsa delle sospensioni elettroniche di serie Showa EERA. Queste modifiche conferiscono alla guida su strada un maggiore dinamismo e sportività, anche quando la moto è completamente carica, senza compromettere la capacità di affrontare terreni accidentati. Questo nuovo assetto ha anche abbassato il baricentro della CRF1100L Africa Twin Adventure Sports, migliorando la manovrabilità alle basse velocità e la facilità di toccare terra con i piedi a fermo.

La CRF1100L Africa Twin Adventure Sports è stata progettata per coprire lunghe distanze ed è stata oggetto di una profonda revisione della cupolino e della carena, ottenendo benefici aerodinamici in termini di protezione e comfort. Il parabrezza regolabile su 5 livelli è rimasto invariato, ma la sella è ora dotata di uno strato extra di uretano a densità ottimizzata, che, grazie all’8% in più di superficie di seduta, riduce l’affaticamento durante i lunghi viaggi.

La CRF1100L Africa Twin Adventure Sports sarà disponibile nelle colorazioni “Matt Ballistic Black Metallic” (con cerchi neri) e “Tricolour” (Pearl Glare White, con cerchi color oro).