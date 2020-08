Honda Civic: si rinnova la gamma Type R

Honda aumenta il fascino della sua gamma Civic Type R con l’aggiunta di due nuove versioni, la “Limited Edition” e la “Sport Line”. Entrambe offrono uno stile unico e prestazioni esaltanti, in piena continuità con lo spirito racing che contraddistingue da sempre la generazione “R” di Honda.

La nuova Limited Edition è la versione più estrema di Civic Type R mai realizzata fino ad oggi. Costruita per raggiungere i migliori risultati possibili in pista, i nuovi componenti leggeri e gli interni minimal contribuiscono a ridurre il peso di 47 kg, oltre a migliorarne le dinamiche di guida e a conferirne un carattere tutto speciale. In Europa saranno disponibili solo 100 esemplari di questa versione super estrema.

La seconda new entry della famiglia Type R è la versione Sport Line, progettata per i clienti in cerca di una berlina sportiva e grintosa ma dalle linee più sobrie e urbane; una Type R in abito da sera. La Sport Line vanta uno spoiler posteriore con pianale ribassato, cerchi in lega da 19″ e interni in tessuto nero.

Ognuna delle tre versioni 2020 della gamma Type R mantiene inalterato il DNA sportivo che connota da sempre questo iconico modello, in cui prestazioni inebrianti, trazione anteriore, telaio tecnologicamente innovativo e raffinate soluzioni aerodinamiche si combinano in un mix di pura adrenalina.

Tutte le versioni della nuova gamma Honda Civic Type R 2020, inclusa la Type R standard, prevedono importanti miglioramenti alla guida e in termini di stile. I contorni dei fari fendinebbia sono caratterizzati da un nuovo design simmetrico che integra superfici lisce e profili eleganti. I gruppi ottici full LED e le luci di posizione completano lo stile minimal che definisce la gamma Civic.

Anche le sospensioni sono state migliorate per garantire una più efficace maneggevolezza e maggiore precisione di sterzata. La nuova Civic Type R è dotata di un innovativo sistema frenante, con dischi anteriori flottanti a due componenti e nuove pastiglie.

Il “cuore” VTEC TURBO da 2.0 litri di Type R è stato ottimizzato e perfezionato per offrire una potenza in uscita e una coppia straordinarie, così da regalarti prestazioni sempre adrenaliniche.

La reattività dell’acceleratore e la guidabilità di Type R la posizionano ancora una volta al di sopra degli altri diretti competitor, grazie alle impostazioni ottimizzate del controllo del motore; il cambio manuale a sei marce, fluido e preciso, è ulteriormente migliorato da un sistema di controllo del numero di giri in grado di garantire una connessione totale tra auto e guidatore.

La potenza massima erogata dal motore turbo a benzina a iniezione diretta è di 320 CV a 6.500 giri/min e la coppia massima è di 400 Nm tra 2.500 e 4.500 giri/min. Raggiunge una velocità massima di 272 km/h e va da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi.