Honda completa l’aggiornamento della gamma 2021

Honda dà il benvenuto al 2021 presentando la versione Euro5 delle luxury-tourer più famose del mondo: le mitiche Gold Wing e Gold Wing “Tour”.

La Gold Wing è stata riprogettata completamente in occasione del model year 2018, diventando più leggera, snella e agile, mantenendo il suo maggiore punto di forza nel monumentale motore boxer a 6 cilindri di 1.833 cc, per l’occasione interamente ridisegnato e dotato del cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), ma a 7 rapporti e con funzione ‘Walking Mode’ per manovre di parcheggio millimetriche.

Per il 2021, alle nuove colorazioni – Pearl Deep Mud Gray e Gunmetal Black Metallic (mentre è confermato il Candy Ardent Red) – si aggiungono aggiornamenti che saranno apprezzati da tutti i mototuristi: un impianto audio potenziato e dal suono più nitido, selle dal rivestimento più raffinato e, nel caso della versione ‘Tour’, un baule dalla capacità aumentata a 61 litri e un poggiaschiena per il passeggero maggiormente inclinato per aumentare il comfort. La Gold Wing “base” è disponibile in Italia per il 2021 nella sola versione con cambio DCT a doppia frizione.

Con la presentazione delle nuove Gold Wing e Gold Wing “Tour” 2021 si completa l’aggiornamento all’Euro5 della gamma Honda. A partire da agosto, sono stati ben 24 i modelli presentati, alcuni dei quali già in vendita presso la rete dei concessionari ufficiali Honda. Dallo scooter Vision 110 alle Gold Wing, passando per le naked, le crossover, i maxiscooter e le cruiser, la gamma Honda Euro5 offre la moto o lo scooter giusto per ogni cliente, di ogni età, gusto ed esperienza.

Per gli appassionati di Supersportive ecco la CBR1000RR-R Fireblade – superbike con tecnologia di derivazione MotoGP – e la CBR500R per patente A2, passando per la CBR650R a 4 cilindri.

Gli amanti delle moto Adventure hanno nella gamma Honda un punto di riferimento. Dalla leggendaria Africa Twin si passa attraverso la nuova NC750X e il nuovo X-ADV, fino ad arrivare alla CB500X per patente A2.

Spazio a stile e prestazioni con la gamma delle naked Neo Sports Café. La nuova CB1000R, anche in versione Black Edition, incanta per stile e performance, seguita dalla CB650R – l’unica naked media a 4 cilindri del mercato – e dalla già desideratissima CB125R con il nuovo motore a 4 valvole da 15 CV.

E da quest’anno c’è più carne al fuoco anche per gli amanti del mondo custom-cruiser. Alla già vendutissima CMX500 Rebel per patente A2, si affianca la nuova CMX1100 Rebel DCT, forte del suo modernissimo e sofisticato motore bicilindrico parallelo con cambio a doppia frizione e di un look tenebroso che piacerà anche agli amanti della customizzazione.

In città, poi, tocca al rinnovato Forza 125 e al nuovo Forza 350, capeggiati dal nuovo top di gamma, il Forza 750 con motore bicilindrico da 58,6 CV e cambio a doppia frizione DCT.

E infine, Honda non dimentica i possessori della sola patente B o i neopatentati A1. C’è di più oltre alle già citate CB125R e Forza 125. Dall’entry-level Vision 110, al PCX 125, fino all’ SH125i e all’ SH Mode 125, c’è l’imbarazzo della scelta. Mentre chi ama le vere moto, troverà nella iper-efficiente CB125F e nella MSX125 Grom tutta la qualità, l’affidabilità, il divertimento e i bassi consumi a cui Honda da sempre ha abituato i suoi clienti in tutto il mondo.