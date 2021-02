Honda CR-V 2021: restyling e tecnologia ibrida

Honda CR-V entra a far parte della gamma elettrificata e:TECHNOLOGY della Casa di Tokyo, contraddistinta dal logo e:HEV, affiancando così la Jazz e:HEV nella gamma di prodotti ibridi elettrificati.

Il CR-V e:HEV è dotato dell’avanzata tecnologia ibrida di Honda, lanciata per la prima volta su CR-V nel 2019. Il sistema ibrido si avvale della tecnologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che unisce due motori elettrici, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati livelli di reattività ed efficienza. Disponibile nelle versioni FWD e AWD.

La gamma 2021 prevede anche la nuova e raffinata versione Sport Line, che vanta esclusivi dettagli cromati scuri sulle linee esterne, sul frontale e sul posteriore, gruppi ottici fumé, finiture nere Piano Black all’interno dell’abitacolo e rivestimenti Dark Wood dei pannelli della plancia. Le ulteriori migliorie apportate prevedono un nuovo disegno dei cerchi in lega da 18″, i vetri posteriori oscurati a partire dall’allestimento Elegance e la funzione di ricarica wireless dello smartphone sull’allestimento premium Executive.

Rispetto alla precedente generazione di CR-V, le fiancate posteriori vantano profili dai contorni più marcati con passaruota più ampi su tutte e quattro le ruote. L’aspetto dinamico è enfatizzato da una linea alta e tesa del montante – che migliora il volume sottostante – e da lucenti finiture cromate che collegano le ruote anteriori a quelle posteriori.

All’interno, Il design orizzontale del quadro comandi e del layout migliora la sensazione di spaziosità dell’abitacolo offrendo una sensazione di robustezza e solidità, mentre una varietà di materiali esclusivi al tatto migliorano la qualità dell’ambiente. Honda CR-V e:HEV 2021 vanta uno schermo touch centrale oltre all’Interfaccia di Informazione del Conducente (DII, Driver Information Interface) da 7 pollici visibile attraverso il volante. Il design dei comandi fisici, caratterizzati da un layout estremamente funzionale, è improntato alla massima ergonomia: sono tuti collocati al di sotto del display touch centrale, così da essere facilmente raggiungibili, e permettono una regolazione semplice dell’aria condizionata. l software Honda Connect di seconda generazione disponibile a bordo di CR-V e:HEV offre un funzionamento ancora più intuitivo e avanzato, oltre ad una perfetta integrazione per smartphone, sia tramite Apple CarPlay che Android Auto.

Grazie all’integrazione con Apple CarPlay, Honda CONNECT coniuga l’esperienza di guida più evoluta con le funzionalità tipiche di iPhone, trasferendo l’interfaccia di quest’ultimo sul display centrale. Guidatore e passeggeri possono ora accedere alle istruzioni di navigazione, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica attraverso lo schermo touch o tramite i comandi vocali Siri di Apple.

Il nuovo allestimento Sport Line è disponibile in due colorazioni, Crystal Black Pearl o Platinum White Pearl. In più, sfoggia eleganti dettagli scuri sui gruppi ottici, rifiniture cromate scure su paraurti, portiere e portellone, minigonna anteriore nero lucida e cerchi in lega total black. Dispone, inoltre, di vetri posteriori oscurati, disponibili sia sulla versione 2WD che 4WD, e di sedili in pelle nera con logo a sbalzo “Black Edition”. La nuova gamma 2021 di Honda CR-V è disponibile esclusivamente con l’avanzata tecnologia di propulsione ibrida e:HEV. Il sistema Honda Hybrid Performance, prevede la tecnologia i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) composta da due motori elettrici, una unità di controllo dell’energia, un motore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione a componenti fisse capace di offrire elevati livelli di efficienza e reattività.

Il SUV full hybrid di Honda vanta un efficiente motore a benzina i-VTEC a ciclo Atkinson da 2.0 litri con potenza massima di 107 kW (145 CV) a 6.200 giri/min. e un motore elettrico da 135 kW (184 CV) con una coppia di 315 Nm. Il propulsore elettrico-benzina è in grado di spingere Honda CR-V da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi in versione FWD e in 8,9 secondi in versione AWD. La velocità massima è di 180 km/h.

L’ esclusiva tecnologia i-MMD seleziona automaticamente le tre modalità di guida previste offrendo la massima efficienza possibile durante la guida. Le tre modalità sono: EV Drive, in cui la batteria agli ioni di litio alimenta direttamente il propulsore elettrico; Hybrid Drive, in cui il motore alimenta il generatore elettrico, che a sua volta alimenta il motore a propulsione elettrica; Engine Drive, in cui il motore è collegato direttamente alle ruote attraverso una frizione lock-up (di blocco).

Le colorazioni della nuova gamma 2021 sono 8: c’è la pastello Rallye Red, disponibile di serie solo sulle versioni Comfort ed Elegance, le tinte metalizzate Lunar Silver, Modern Steel, Cosmic Blue e Premium Crystal Red – quest’ultima disponibile soltanto su versioni Lifestyle ed Executive – e infine le perlate Platinum White, Crystal Black e Premium Agate Brown. La versione Sport Line di Honda CR-V Hybrid 2021 è disponibile nei 2 colori Crystal Black Pearl e Platinum White Pearl. Per le versioni Lifestyle ed Executive, e sulle colorazioni Crystal Black, Premium Agate Brown, Modern Steel e Premium Crystal Red, sono disponibili i rivestimenti dei sedili in pelle color avorio.