Honda Hornet Concept: svelate le bozze della naked giapponese

Dopo la conferma, avvenuta ad EICMA 2021, del ritorno in gamma della Hornet nel prossimo futuro, Honda mostra in anteprima al pubblico alcuni sketches che rivelano molto del suo design incentrato sulla perfetta combinazione tra bellezza meccanica e aggressività delle linee, insita nel DNA di una delle Naked più amate di sempre.

La realizzazione di questi sketches è opera del reparto R&D Honda di Roma – responsabile anche del design di alcuni dei modelli di maggior successo come CRF1100L Africa Twin, CB650R e X‑ADV – in collaborazione con i colleghi del reparto R&D in Giappone.

Designer della Hornet Concept è il 28enne Giovanni Dovis, che ha recentemente firmato le linee del nuovo scooter crossover ADV350, già richiestissimo e destinato a diventare un altro dei successi sfornati dall’R&D Honda di Roma.

Giovanni Dovis, Designer, Honda R&D Europe, Italia:

La filosofia del Design di Honda mira a creare qualcosa di puro e funzionale nel modo più semplice possibile, filosofia che si riflette nella creazione di modelli emozionanti e dalla bellezza “genuina”. Gli sketches mostrano come il design della Hornet Concept sia fondato sui valori di agilità, dinamismo e leggerezza, grazie alle proporzioni compatte ed eleganti, al codone appuntito e alle linee affilate. Il risultato è una moto dal look teso e aggressivo che ne sottolinea l’attitudine sportiva, da sempre nel DNA di tutte le generazioni Hornet.