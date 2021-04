Honda HR-V diventa Full Hybrid e:HEV

Il nuovo HR-V Full Hybrid e:HEV, spinto dall’avanzato propulsore ibrido a due motori, offre un mix di prestazioni ed efficienza. New-entry nella gamma Honda di modelli e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), questo SUV rappresenta uno degli ultimi step della Casa di Tokyo verso l’elettrificazione di tutti i suoi principali modelli in Europa entro il 2022.

Con le sue linee proiettate in avanti e le superfici morbide, il nuovo HR-V e:HEV incarna la filosofia Honda in un design semplice e moderno, già apprezzato nei più recenti modelli della Casa di Tokyo.

Il design, definito dai concetti chiave di funzionalità e bellezza, abbina la forma compatta di un coupé ad un aspetto familiare con un carattere versatile e la solidità tipica di un SUV. L’elegante silhouette è esaltata da un’altezza dal suolo aumentata di 10 mm e da un abbassamento della linea del tetto di 20 mm rispetto al precedente modello. I cerchi da 18″ di serie e la diminuita sporgenza dell’anteriore, sottolineano il carattere da SUV che dona robustezza e solidità estetica alla vettura, qualità apprezzate dai clienti moderni.

L’aerodinamica è stata migliorata senza aggiungere elementi superflui, che spesso compromettono lo stile. La bocchetta dell’aria sul paraurti anteriore, la soglia laterale e l’elegante forma dei gruppi ottici al posteriore contribuiscono a ridurre le turbolenze, supportati anche dallo spoiler sul portellone. Il risultato è una maggiore stabilità e una migliore efficienza dei consumi ad alta velocità, fattori che non vanno però ad influire sulla bellezza del design.

Gli interni sono stati concepiti con l’obiettivo di amplificare gli spazi e aumentare la luminosità, al fine di creare un ambiente più gradevole. Tale sensazione viene amplificata dall’esclusivo sistema di diffusione dell’aria, che grazie alle sue bocchette a forma di L poste ai lati della plancia, riesce ad eliminare il fastidioso problema del getto d’aria diretto sui passeggeri, tipico delle configurazioni tradizionali. Il flusso d’aria scorre lungo i finestrini laterali e dal parabrezza sale verso il tetto, creando un vortice ai lati e sopra ai passeggeri. L’effetto di queste nuove prese d’aria non impatta direttamente sui passeggeri e crea un ambiente più confortevole.

La facilità di carico non è stata compromessa dalla linea in stile coupé del lunotto posteriore. L’intelligente piattaforma ibrida, i Sedili Magici, il bordo inferiore del portellone con il suo grande angolo di apertura e il pianale piatto del bagagliaio, lavorano in modo simultaneo al fine di creare un vano quanto più accogliente possibile. Il bagagliaio è infatti in grado di ospitare senza fatica un’ampia varietà di bagagli e oggetti, come due mountain bike in posizione verticale (senza la ruota anteriore). La praticità di utilizzo è migliorata grazie alla nuova chiusura automatica* che non prevede l’utilizzo delle mani. Inoltre, la Smart Key permette all’auto di rilevare quando la chiave si sta allontanando da essa, così da poter avviare in modo autonomo la chiusura del portellone.

L’evoluta tecnologia ibrida e:HEV di Honda offre un’esperienza di guida fluida e divertente, con prestazioni brillanti e un’elevata efficienza dei consumi. I due potenti motori elettrici compatti, abbinati a un motore benzina i-VTEC da 1.5 litri, offrono una potenza di picco pari a 96 kW (131 CV) e una coppia massima di 253 Nm a 4.500 giri/min.

Il sistema ibrido e:HEV prevede tre modalità di guida intercambiabili in automatico a seconda delle esigenze di guida. Per massimizzare l’efficienza, HR-V disattiva la modalità elettrica passando alla modalità ibrida quando il motore richiede una coppia elevata, mentre il motore a benzina entra in funzione a velocità costanti e più elevate. Le modalità Sport, Normal ed Eco assolvono a ogni esigenza di guida, mentre un’ulteriore modalità B può essere selezionata dal cambio, per aumentare l’incidenza della frenata rigenerativa e ottenere un’esperienza Full Electric. Per aumentare la versatilità di guida, il livello di rigenerazione dell’energia e la forza di decelerazione possono essere regolate in base alle preferenze del guidatore tramite l’apposito selettore che si trova dietro il volante.

La sicurezza è totale con il nuovissimo pacchetto di sicurezza Honda SENSING, vanta una gamma completa di avanzate tecnologie per la sicurezza e la guida assistita ai vertici della categoria. Tra queste, la nuova telecamera frontale monoculare ad alta definizione e i chip di elaborazione delle immagini ad alta velocità, capaci di offrire performance migliori rispetto al precedente set telecamera/sensore radar. In più, vanta un miglior funzionamento nelle ore notturne del sistema di sterzata a riduzione d’impatto con i pedoni e del sistema di frenata a riduzione d’impatto (CMBS), ora in grado di rilevare i veicoli che tagliano la strada, incluse bici e moto, azionando di conseguenza la frenata.

Il nuovo HR-V e:HEV sarà disponibile in Europa dalla seconda metà dell’anno.