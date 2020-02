Honda, la gamma Civic si amplia con le versioni Limited Edition e Sport Line per la Type R

Honda amplia la gamma Civic Type R con l’aggiunta di due nuove versioni, Limited Edition e Sport Line. Basate sulle prestazioni sportive della Type R GT standard, le due nuove versioni arricchiscono il mix di stile e prestazioni della gamma, aumentando ancora di più il fascino della pluripremiata berlina a trazione anteriore.

Con la Civic Type R Limited Edition, Honda lancia la versione più estrema della sua berlina super sportiva a trazione anteriore. Costruita per essere la più potente Type R mai realizzata, la Limited Edition è caratterizzata da nuovi componenti leggeri, interni essenziali, dinamiche di guida eccellenti ed uno stile inconfondibile.

La seconda novità della gamma Type R è la versione Sport Line. Progettata per i clienti che cercano una berlina ad elevate prestazioni con un look contemporaneo, la Sport Line è dotata di uno spoiler posteriore con altezza ridotta, cerchi in lega da 19” e interni neri, conservando le prestazioni eccezionali e la personalità estrema di ogni Type R che si rispetti.

Gamma Civic Type R 2020

Tutte le versioni della nuova gamma Honda Civic Type R 2020, inclusa la già esistente Type R GT, integrano profondi miglioramenti stilistici. Il paraurti anteriore è stato aggiornato con un design più morbido, mentre i contorni dei fendinebbia inferiori hanno un nuovo elemento simmetrico che integra una superfice a lame sottile e slanciata. I gruppi ottici full LED ridisegnati e le luci diurne completano il restyling, in continuità con l’intera gamma Civic.

Le nuove prese d’aria più ampie, la griglia più sottile, insieme al nucleo del radiatore ridisegnato, offrono un passaggio di aria aumentato del 13% rispetto alla versione precedente. Questi miglioramenti permettono di ridurre la temperatura del liquido di raffreddamento fino a 10 gradi (test interni Honda), nelle situazioni estreme come in pista.

A dimostrazione dell’attenzione che gli ingegneri Honda hanno dedicato ad ogni singolo dettaglio, la riduzione della spinta verso il basso sull’anteriore derivante dalla maggiore apertura della griglia è stata controbilanciata dalla ridisegnata presa dell’aria posta al di sotto del paraurti anteriore, leggermente più profonda e modificata per includere nuove sezioni rinforzate su ciascuna estremità in grado di deviare il flusso d’aria sulle minigonne.

Le sospensioni della Civic Type R 2020 sono state tarate per offrire una maggiore risposta e maneggevolezza. Il software che controlla il sistema di sospensioni adattive è ora in grado di valutare le condizioni della strada più velocemente, ottimizzando la risposta degli ammortizzatori per una migliore fluidità e qualità di guida. Le boccole posteriori dei bracci inferiori più lunghi sono state ulteriormente irrigidite per migliorare del 8% i carichi laterali, ottenendo migliori caratteristiche di convergenza in curva. Frontalmente, i cuscinetti sono stati modificati e i nuovi giunti a sfera a basso attrito forniscono ora al volante una migliore sensazione di controllo alla guida.

La nuova Civic Type R presenta un sistema di frenata ancora più efficace, con freni a disco anteriori flottanti e nuove pastiglie. I miglioramenti ottimizzano l’efficienza termica, riducono il deterioramento dei freni, incrementando quindi l’agilità dell’auto alle alte velocità e ottimizzando le prestazioni in pista. Anche il pedale del freno beneficia di una risposta più immediata con circa 15 mm di gioco in meno rispetto all’innesto dei freni. Inoltre, il nuovo sistema frenante anteriore riduce la massa totale non sospesa di circa 2,5 kg, per favorire ancora di più la maneggevolezza.

All’interno dell’abitacolo, Honda ha migliorato la fruibilità di Infotainment e comandi del climatizzatore prevedendo pulsanti fisici sul display centrale. Il nuovo volante rivestito in tessuto Alcantara® migliora la presa, mentre è stato introdotto un nuovo pomello del cambio, simile ai precedenti modelli Type R, che include al suo interno un contrappeso da 90g per aumentare la sensibilità e la precisione dell’innesto di marcia. Un’altra novità è rappresentata dall’aggiunta del Controllo Acustico Attivo (ASC) che prevede impostazioni specifiche per le modalità di guida “Sport”, “+R” e “Comfort”. Attraverso gli altoparlanti del sistema audio, l’ASC migliora l’acustica del motore durante le modalità di guida più sportive, quelle Sport e +R, mentre la rende più morbida durante l’accelerazione in modalità Comfort.

La Civic Type R GT 2020 sarà disponibile a partire da aprile.

Introduzione di Honda LogR

La nuova tecnologia di Honda per il monitoraggio delle prestazioni di guida fa il suo debutto sulla Civic Type R. Honda LogR è un innovativo sistema che analizza i dati rilevati dal computer di bordo e dai sensori della Type R e ne permette la lettura su un’applicazione per smartphone ideata ad hoc per aiutare i piloti a monitorare e registrare tutti i parametri di guida dell’auto. Grazie al suo algoritmo di ultima generazione, Honda LogR aiuta a migliorare l’abilità di guida sia in pista che fuori. Questo sistema permette anche la lettura dei dati direttamente sul computer di bordo della Type R e si dimostra molto più efficace di quanto non facciano le applicazioni fornite da terzi.

Honda LogR dispone di tre funzioni principali: la “Performance Monitor”, la “Log Mode” e, infine, quella “Auto Score”. Il Performance Monitor, quando l’applicazione è in funzione, mostra al conducente sul display centrale le informazioni di guida in tempo reale. La funzione Log Mode, invece, registra i tempi sul giro in pista, permettendo così al pilota di migliorare le proprie abilità. La funzione Auto Score aiuta a mantenere prestazioni efficienti nella guida quotidiana monitorando frenata, accelerazione, risposta del volante e traiettoria, e restituisce al guidatore un vero e proprio punteggio basato su algoritmo.

Durante la guida, il LogR può essere consultato in tempo reale attraverso il display centrale dell’auto. Le modalità Log Mode ed Auto Score sono perfette per una consultazione tramite smartphone dal momento che offrono un’analisi più approfondita di ogni spostamento. Sono in grado di tracciare e monitorare le prestazioni, utilizzando la geolocalizzazione di Google Maps e restituendo informazioni eccezionalmente dettagliate sul veicolo.

Performance Monitor

Quando si connette il LogR sul proprio smartphone, e si collega quest’ultimo all’auto, sullo schermo centrale della Type R si attiva la modalità Performance Monitor che consente al guidatore di vedere in tempo reale le funzioni dell’auto, comprese la marcia innestata, le temperature dell’olio e del liquido di raffreddamento del motore, la pressione dell’olio nonché la temperatura dell’aria in ingresso dalla griglia anteriore.

Il guidatore può anche optare tra una visuale “G-Meter” che indica l’accelerazione, la frenata e la curva su un grafico a torta, o una visuale “3D” che fornisce una proiezione del comportamento dell’auto in curva, della frenata e dell’accelerazione. Inoltre, il display centrale è anche in grado di mostrare la modalità di guida corrente (Comfort, Sport o +R).

Log Mode

La modalità Log Mode è progettata per aiutare il pilota ad ottenere il miglior tempo possibile in pista. Il programma utilizza il sistema GPS, per monitorare e mappare la posizione del veicolo, e i sensori interni dell’auto, per raccogliere dati su accelerazione, frenata, curva G e ulteriori parametri di guida. L’app suggerisce come adottare una guida più fluida e reattiva assegnando ad ogni giro un diverso colore distintivo. L’obiettivo è quello di indicare al pilota i migliori dati in termini di marcia, frizione, traiettoria in curva, frenata e accelerazione, migliorando complessivamente la propria abilità alla guida, non solo in pista ma anche nella guida di tutti i giorni. I clienti possono salvare i loro tempi dopo ogni giro e confrontare, nel tempo, i miglioramenti.

Auto Score

L’Auto Score funziona ogni volta che l’applicazione Honda LogR è in uso, monitora nel tempo, il comportamento alla guida e fornisce dati relativi ad accelerazione, decelerazione, curva e traiettoria del veicolo attribuendo anche un punteggio per ciascun parametro; genera inoltre un punteggio combinato di questi 4 parametri. Il punteggio viene generato utilizzando come riferimento il pilota esperto impostato sul LogR nella modalità Log Mode. Tuttavia, la modalità Auto Score non è utile solo nella ricerca di tempi sul giro sempre più veloci, ma aiuta anche a rendere più efficiente e fluida la guida quotidiana. In questa modalità, il LogR permette di avere lo storico di tutte le guide e, tramite il collegamento GPS, aiuta i clienti a migliorare le proprie prestazioni.

Honda Civic Type R Limited Edition

La nuova Civic Type R Limited Edition è stata progettata e sviluppata per essere la berlina a trazione anteriore più sportiva del mercato. Grazie all’impiego di nuovi componenti leggeri e ad un abitacolo essenziale interamente sviluppato attorno al pilota, la Limited Edition rappresenta la più estrema versione di Type R mai realizzata.

In Europa ne verranno commercializzate solo 100 e ognuna di esse sarà contraddistinta dalle ben note prestazioni ultra-sportive della Type R standard. La nuova Limited Edition è caratterizzata da cerchi in lega leggeri da 20” BBS e pneumatici Michelin Cup 2, perfetti per la guida in pista ma in grado di offrire prestazioni eccezionali anche su strada. Cerchi e pneumatici si integrano alla perfezione alle sospensioni modificate, mentre la nuova taratura dello sterzo offre il massimo controllo.

Per riflettere la natura grintosa della Civic Type R Limited Edition, verrà introdotto un nuovo colore esclusivo, il “Sunlight Yellow”, abbinato ad un badge cromato con il logo Civic posto sul retro. Il tetto cromato nero, dello stesso colore degli specchietti retrovisori e della presa d’aria posta sul cofano, si combinano perfettamente alla colorazione Sunlight Yellow e rendono ancora più audace questa versione esclusiva, unica nel suo segmento.

Gli interni della Civic Type R Limited Edition sono un tributo alla tradizione sportiva di Honda: i sedili nella tipica colorazione rossa, sono abbinati al volante rosso in Alcantara® e al pomello del cambio a goccia. Ogni esemplare sarà reso unico da un’apposita targhetta, indicante il numero seriale di produzione.

A testimoniare la natura estrema e da pista della Limited Edition, i sistemi di Infotainment e dell’aria condizionata non sono stati previsti per ridurre il peso. Altro peso è stato recuperato eliminando i materiali fonoassorbenti del tetto, del portellone posteriore, del paraurti anteriore e del cruscotto. In questo modo, la Limited Edition è di ben 47 Kg più leggera della Type R GT. A differenza delle berline da pista di altre Case, la Limited Edition mantiene però i sedili posteriori e la possibilità di essere usata anche in città, come una qualsiasi altra Honda Civic.

Come ogni versione della gamma Civic, anche la Type R Limited Edition è dotata di serie del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida Honda SENSING. Il pacchetto comprende il sistema di frenata a riduzione d’impatto con avviso di collisione frontale, il sistema di mitigazione abbandono della carreggiata, il sistema di mantenimento della corsia e il cruise controllo adattivo.

La nuova versione Limited Edition mantiene il potente motore 2.0 TURBO VTEC della Type R. La potenza massima è di 320 CV a 6.500 giri/min e la coppia massima è di 400 Nm tra i 2.500 e 4.500 giri/min. Raggiunge da 0-100km/h in appena 5,7 secondi. Le vendite in Europa dei 100 esemplari di Type R Limited Edition inizieranno la prossima estate, mentre il prezzo sarà annunciato in prossimità del lancio.

Honda Civic Type R Sport Line

Ad ampliare ulteriormente la gamma Civic Type R 2020 c’è la nuova versione Type R Sport Line, che mantiene il carattere sportivo e l’eccezionale aerodinamica di Civic Type R, ma introduce uno stile più moderno ed una guida più raffinata.

La differenza stilistica più evidente tra la Type R Sport Line e la Civic Type R standard è lo spoiler posteriore ribassato. Questo conferisce alla vettura una silhouette più discreta, pur mantenendone il carattere grintoso. La Civic Type R Sport Line si distingue anche per una linea grigio argentata che corre lungo il bordo inferiore della vettura.

In aggiunta alla gamma di colori disponibili, la Civic Type R GT 2020 e la Type R Sport Line saranno disponibili in una nuova e audace finitura esterna, “Racing Blue”.

Esperienza di guida superiore

La Civic Type R Sport Line offre una guida sportiva ma meno aggressiva delle sue sorelle più estreme. I nuovi esclusivi cerchi in lega grigio scuro da 19” montano pneumatici Michelin Pilot Sports 4S con un battistrada più morbido che ne migliora il comfort su strada. Anche i livelli di rumorosità, vibrazioni e durezza (NVH) sono stato perfezionati, grazie all’impiego di materiali insonorizzanti collocati nel bagagliaio e nel portellone posteriore.

Gli interni della nuova Sport Line mantengono l’iconico carattere sportivo Type R, rivisitandolo in chiave urban. I sedili sono di colore nero con cuciture rosse, e sono abbinati al pomello del cambio a goccia e al volante in tessuto Alcantara®. Le cuciture rosse proseguono in continuità anche sui rivestimenti del cruscotto e delle portiere.

Come l’intera gamma Civic, anche la nuova Type R Sport Line sarà dotata di serie del pacchetto Honda SENSING. Avrà, inoltre, a bordo, un sistema di Infotainment da 7”, con radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto.

La nuova Civic Type R Sport Line sarà disponibile a partire dalla prossima estate.

