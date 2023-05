Honda: la gamma si amplia con il nuovo ZR-V

Honda ha recentemente presentato il suo nuovo ZR-V durante un evento mediatico europeo tenutosi a Offenbach, in Germania. Questo nuovo C-SUV, disponibile a partire dall’autunno 2023, offre un perfetto equilibrio tra eleganza, praticità ed esperienza di guida di alto livello.

Collocato a metà strada tra l’HR-V e il CR-V, il ZR-V è destinato a una clientela giovane e attenta all’immagine, che cerca un’auto elegante, potente e divertente da guidare, capace di adattarsi perfettamente al loro stile di vita. Dietro il suo design esterno elegante e slanciato si cela la tecnologia Full Hybrid di Honda, che condivide il DNA con la pluripremiata Civic e:HEV.

Il propulsore e:HEV sviluppato per il ZR-V combina un motore a benzina quattro cilindri da 2.0 litri, con iniezione diretta e ciclo Atkinson, a due motori elettrici, offrendo un’accelerazione vigorosa e reattiva.

Il telaio del ZR-V è rigido e leggero, ispirato ai concetti delle piattaforme Civic e CR-V, ed è progettato per offrire caratteristiche di guida e un alto livello di agilità solitamente associati alle berline sportive. La direzione fluida e leggera, grazie a una logica di controllo raffinata e a componenti a basso attrito, insieme alla sospensione posteriore multi-link e alle boccole ottimizzate, garantiscono una guida confortevole e coinvolgente, aumentando la fiducia e il comfort percepito.

Con il suo aspetto deciso, la linea aerodinamica e il frontale grintoso, il ZR-V presenta una forte presenza su strada che si completa con le sue prestazioni dinamiche. I gruppi ottici sottili e la calandra elegante in nero lucido creano un’estetica raffinata che si estende lungo i fianchi fino al design posteriore grintoso, dove si trovano delle eleganti luci orizzontali. La funzionalità del design è stata un obiettivo principale per gli ingegneri Honda, che hanno ottimizzato ogni componente per migliorare la visibilità e le prestazioni aerodinamiche.

L’interno compatto del ZR-V offre livelli eccezionali di spazio, praticità e comfort, insieme a una funzionalità ottimale e a un abitacolo versatile, che pone l’accento sulla facilità d’uso e sulla possibilità di trasportare oggetti personali. Gli interni sono caratterizzati da un’ampia gamma di ripiani e tasche, con un vano di carico che dispone di una suddivisione del carico, una tendina retrattile e un vano sottopianale, portando la versatilità di carico del ZR-V a 1.291 litri.

Gli interni del SUV sono ai vertici della categoria, offrendo una qualità superiore e livelli straordinari di comfort e praticità. I materiali sono morbidi al tatto, di alta qualità e con finiture precise, e si combinano con eleganti illuminazioni presenti in tutto l’abitacolo, creando un ambiente di lusso. Inoltre, numerosi punti di ricarica e l’ultima tecnologia HMI (Human-Machine Interface) mantengono i passeggeri sempre connessi con il mondo esterno. Un ampio schermo touch da 9 pollici, posizionato al centro del pannello superiore della plancia, si estende in larghezza per migliorare la sensazione di spazio laterale.

“Il nuovo Honda ZR-V è progettato per stare al passo con la vita impegnata e attiva dei nostri giorni, ed è un’accattivante aggiunta alla nostra gamma SUV”, ha commentato Yutaka Kato, Large Project Leader. “Unendo praticità, livelli di comfort eccezionali e un design attraente dalle dinamiche sportive al nostro eccezionale propulsore ibrido e:HEV, ZR-V è l’evoluzione perfetta per la nostra gamma europea”.