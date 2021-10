HONDA NT1100: una nuova era del touring

Molti motociclisti oggi desiderano prestazioni, maneggevolezza, comfort in viaggio e un completo equipaggiamento tecnologico, ma non necessariamente legato all’immagine adventure delle moderne maxienduro. Quello che cercano è semplicemente una moto con cui macinare chilometri con sicurezza, comfort e divertimento, sia nella guida di tutti i giorni che durante gli itinerari del weekend o in vacanza, anche con passeggero e a pieno carico. Ecco perché Honda ha dato vita alla sua nuova “touring crossover”, la NT1100.

Maneggevole, divertente, completa nell’equipaggiamento, e dotata delle migliori tecnologie di gestione elettronica e connettività, la nuova NT1100 nasce per chi in passato ha amato questo tipo di moto Honda (come la Deauville e la Pan European) e per tutti i motociclisti amanti del mototurismo da vivere in sella a una moto completa, accattivante nel look, veloce e divertente da guidare.

Disponibile in tre varianti cromatiche – Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White e Graphite Black – vanta uno stile elegante, sofisticato ma discreto, caratterizzato da grande efficienza aerodinamica e da una posizione di guida studiata per poter passare molte ore in sella. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni e la presenza di deflettori sul cupolino e sulla carena massimizza il riparo aerodinamico. La praticità è massima grazie alle valigie laterali, alle manopole riscaldabili, al cavalletto centrale, al cruise control e alle prese USB e ACC, tutto di serie. Le luci sono full-LED e con sistema DRL automatico, in più, gli indicatori di direzione prevedono la disattivazione automatica e la funzione di lampeggio per la segnalazione frenata di emergenza. La sella è posta a 820 mm da terra per consentire di poggiare stabilmente i piedi a terra.

Il telaio a semi-doppia culla in acciaio, con telaietto reggisella in alluminio, è associato a sospensioni ad escursione maggiorata (150 mm), con forcella Showa SFF-BP e ammortizzatore entrambi regolabili nel precarico molla (idraulico, con pomello, al posteriore). Le geometrie della ciclistica sono improntate alla massima efficacia su strada, con interasse relativamente corto e avantreno agile ma che garantisce anche stabilità ad alta velocità. Potenti e sempre modulabili i freni, con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini su dischi di 310 mm all’avantreno. Gli pneumatici misurano 120/70-17” e 180/55-17”.

Non manca certo il divertimento e il piacere di guida in sella alla nuova ‘touring-crossover’ NT1100. Il motore sviluppa una potenza massima di 102 CV e una coppia massima di 104 Nm, con una messa a punto specifica di aspirazione e scarico che rende super fluide accelerazioni e riprese, e molto personale il sound. Ma le ottime prestazioni non vanno a scapito dell’efficienza dei consumi, pari a 20 km/l nel ciclo medio, per un’autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri.

Honda ha venduto oltre 200.000 moto dotate di cambio a doppia frizione DCT, a testimonianza dell’apprezzamento del pubblico dei motociclisti per questa tecnologia unica che solo Honda offre in campo motociclistico. Non poteva quindi certo mancare una versione DCT anche per la nuova NT1100 che, sicuramente, riceverà la maggioranza delle preferenze del pubblico degli acquirenti.

Completo e all’avanguardia il pacchetto elettronico. Il cruscotto prevede un touch screen TFT a colori da 6,5” dotato di connettività Apple CarPlay®, Android Auto® e Bluetooth®. Il comando del gas è Throttle by Wire e la gestione motore offre 3 Riding Mode preimpostati (TOUR, URBAN, RAIN) e 2 completamente personalizzabili, compresi i livelli del controllo di trazione HSTC e dell’antiwheelie.

Con la sua ricca offerta di equipaggiamento e solidità delle prestazioni, la nuova ‘touring‑crossover’ Honda NT1100 si inserisce nella gamma Honda nel segmento delle stradali votate al turismo arricchendo ulteriormente la già completissima line-up moto.