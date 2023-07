Honda: nuove colorazioni per Forza 750 e X-ADV 2024

Honda lancia le nuove edizioni 2024 dei suoi due maxiscooter con cambio DCT a doppia frizione: l’X-ADV e il Forza 750.

L’X-ADV 2024, considerato il primo e unico “SUV a 2 ruote”, si arricchisce con due nuove ed esclusive versioni “Special Edition”. La prima proposta è caratterizzata dalla vivace colorazione Iridium Grey Metallic, mentre la seconda sfoggia l’elegante tonalità Grand Prix Red. Entrambe le edizioni si distinguono per la grafica “Big Logo”, che conferisce uno stile distintivo e accattivante al veicolo. In aggiunta, è stata confermata la classica colorazione Mat Ballistic Black Metallic, e i clienti avranno ora anche l’opzione di scegliere il nuovo e affascinante Paco Blue con codone nero opaco.

L’X-ADV ha ottenuto un successo straordinario fin dalla sua introduzione come modello dell’anno 2017, con oltre 60.000 unità vendute in Europa. Grazie al design aggressivo e ricercato, unito alle prestazioni eccezionali del motore da 750 cc che sviluppa oltre 58 CV, il modello ha saputo conquistare una schiera sempre crescente di appassionati.

Ma le novità non si fermano qui. Anche il Forza 750, altro pilastro della gamma Honda, sarà disponibile in edizione 2024 con tre diverse colorazioni. Accanto alla confermata Mat Jeans Blue Metallic, troviamo il nuovo e vivace Candy Chromosphere Red, che aggiunge un tocco di sportività al veicolo. Inoltre, il Forza 750 “Special Edition” basato sulla colorazione Mat Ballistic Black Metallic si presenta ora più dinamico e affascinante grazie ai cerchi in lega color oro. Infine, la colorazione Iridium Gray Metallic, che ha riscosso un grande successo, è stata migliorata con una nuova tonalità “grafite” per le parti nere, per un aspetto ancora più accattivante ed elegante.

Le nuove edizioni 2024 di X-ADV e Forza 750 saranno disponibili per l’acquisto a partire dal prossimo autunno.