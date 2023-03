Honda protagonista all’Acea Run Rome The Marathon 2023

Continua nella Città eterna, tra Fori Imperiali e Piazza Venezia, passando per Circo Massimo e Basilica di San Pietro, l’inarrestabile corsa di Honda verso un futuro sostenibile. Il traguardo, già ben delineato, prevede di ottenere l’impatto ambientale pari a zero per tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle attività aziendali entro il 2050.

Dopo aver raggiunto lo scorso anno, l’obiettivo fondamentale di elettrificare l’intera gamma auto in Italia e in Europa, riducendo consumi ed emissioni su tutti i modelli, la Casa di Tokyo punta dritta ai prossimi ambiziosi obiettivi.

Un percorso guidato da sostenibilità e identità sportiva, valori che da sempre contraddistinguono Honda nel mondo. Due virtù che si sposano alla perfezione con un evento di portata Internazionale come la Maratona di Roma, capace ogni anno di animare la Capitale portando in strada migliaia di persone, per correre, condividere e appassionarsi.

Honda Auto schiererà l’intera gamma Full Hybrid che andrà a comporre la carovana, mettendo in campo ben dieci vetture a supporto di tutto il team dell’Acea Run Rome The Marathon. Ulteriori cinque vetture saranno poi presenti il 17 e 18 marzo nella zona test drive, posizionata nella parte antistante al Palazzo dei Congressi.

Tra carovana e test drive figureranno all’appello tutti i modelli della Casa. Stile ed efficienza saranno garantiti dal nuovo SUV coupè HR-V, affiancato dalla sportiva nuova Honda Civic. Non mancherà poi la piccola monovolume regina di consumi Jazz e Jazz Crosstar ed il SUV leader indiscusso CR-V, accompagnati dalla piccola elettrica Honda e. Nello stesso piazzale sarà presente in esposizione statica anche la nuova Civic Type R, l’emblema sportivo per eccellenza della Casa giapponese arrivata a festeggiare il suo venticinquesimo anniversario.

Honda sarà protagonista anche con le due ruote in qualità di “official supplier” fornendo allo staff tecnico, al seguito della gara, gli scooter necessari per muoversi con agilità e tempestività lungo il percorso. Staff di percorso, fotografi e staff medico potranno così seguire in tutta sicurezza gli atleti lungo il tortuoso e impegnativo tracciato che, anche a causa del variegato fondo stradale, richiede l’impiego di moto e scooter maneggevoli, affidabili, sicuri e pronti a raggiungere qualsiasi punto del percorso, anche in condizioni impreviste.

Un evento unico, per seguire il quale Honda ha messo in campo i suoi scooter di media cilindrata più apprezzati: SH350i, leader indiscusso dei ‘ruote alte’ e ADV350, lo scooter crossover dal sapore ‘offroad’, entrambi perfetti per i ruoli assegnati allo staff dell’Acea Run Rome The Marathon 2023.