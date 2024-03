Honda protagonista all’ACEA RUN ROME THE MARATHON 2024

Dopo l’entusiasmante edizione dello scorso anno, Honda conferma il proprio impegno all’Acea Run Rome The Marathon 2024, per continuare a correre a tutta velocità verso il futuro, nel cuore della città eterna.

Una corsa lunga 42,195 km immersa in un’atmosfera unica, per un evento internazionale che abbraccia e anima persone di ogni età provenienti da tutto il mondo, per vivere con armonia, passione e aggregazione una giornata all’insegna dello sport.

Una corsa, quella di Honda, lanciata più che mai verso il raggiungimento dell’impatto ambientale pari a zero per tutto il ciclo di vita dei prodotti e delle attività aziendali entro il 2050, dopo aver conquistato l’obiettivo fondamentale di elettrificare l’intera gamma auto in Italia e in Europa, riducendo consumi ed emissioni su tutti i modelli.

La partecipazione della Casa di Tokyo all’evento prevede molteplici attività, per una presenza rafforzata rispetto alla passata edizione. All’interno del Palazzo dei Congressi, sarà presente uno stand dedicato alla scoperta di alcune tradizioni secolari giapponesi, come la Galleria dei Furin, appositamente realizzata con le tipiche campanelline colorate, tradizionalmente simbolo di buon auspicio. Saranno presenti anche i Tanzaku, cartoncini su cui trascrivere i propri sogni, per richiamare il celebre claim “The Power of Dreams” della Casa. Elementi tradizionali nipponici che saranno infine affiancati da simulatori di guida all’avanguardia, per sfide mozzafiato sui circuiti più famosi del mondo.

All’esterno sarà invece protagonista l’intera gamma SUV. Una squadra che andrà a comporre la carovana al servizio di tutto il Team dell’Acea Run Rome The Marathon. Ulteriori vetture saranno poi presenti il 15 e 16 marzo nella zona test drive antistante al Palazzo dei Congressi, coadiuvate dagli esperti driver di Motor1, pronti a raccontare tutti i segreti di ciascuna e accompagnare, chi vorrà, lungo il percorso di prova studiato.

Tra le vetture disponibili non mancherà lo stile e l’efficienza di HR-V e la sportività del nuovo crossover coupé ZR-V. Duplice presenza per il nuovo CR-V, giunto alla sua sesta generazione, che si mostrerà sia nella versione Full Hybrid che in quella Plug-in.

Nello stesso piazzale sarà presente in esposizione statica anche la nuova Civic Type R, l’emblema sportivo per eccellenza della Casa giapponese, fresca detentrice del record sul giro nel mitico circuito del Nürburgring, per i veicoli di serie a trazione anteriore.

Honda sarà protagonista anche con le due ruote in qualità di ‘official supplier’ fornendo allo staff tecnico, al seguito della gara, gli scooter necessari per muoversi con agilità e tempestività lungo i 42 km di gara. Staff di percorso, fotografi e staff medico potranno così seguire in tutta sicurezza gli atleti lungo il tortuoso e impegnativo tracciato che, anche a causa del variegato fondo stradale, richiede l’impiego di moto e scooter maneggevoli, affidabili, sicuri e pronti a raggiungere qualsiasi punto del percorso, anche in condizioni impreviste.

Un evento unico, per seguire il quale Honda ha messo in campo tutta la sua gamma di scooter di piccola e media cilindrata, sia “ruote alte” che “sit-in”: SH125/150i, campioni nelle vendite e nell’efficienza dei consumi, SH350i, pratico e velocissimo, ADV350, lo scooter crossover dal sapore ‘offroad’ e il Forza 350, lo scooter ‘sit-in’ più amato in Europa, tutti perfetti per i ruoli assegnati allo staff dell’Acea Run Rome The Marathon 2024.

Un grande successo è atteso anche per le attività di test-ride della Casa dell’Ala di fronte al Palazzo dei Congressi, dove, il 15 e il 16 marzo, oltre a Honda Auto, anche le due ruote Honda saranno protagoniste grazie a una delle tappe più attese dell’Honda Live Tour, l’evento dedicato agli appassionati di moto e scooter che potranno così provare su strada i gioielli.