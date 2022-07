Honda sarà Main Sponsor del “RDS Summer Festival”

Dopo i recenti eventi di giugno che hanno visto la Casa di Tokyo protagonista sia in occasione della Design Week che del Milano Monza Motor Show 2022, Honda torna in scena con un altro grande evento, questa volta itinerante. Sarà infatti Main Sponsor del RDS Summer Festival, un tour estivo organizzato con un partner d’eccellenza come RDS, leader del panorama radiofonico nazionale, per tornare durante la stagione più bella a vivere a stretto contatto con il pubblico regalando spettacolo, divertimento e tantissime emozioni.

Saranno in totale cinque le tappe previste, che andranno a fare visita a tutte le località estive più importanti d’Italia, da nord a sud dello stivale. In ogni tappa Honda sarà presente con una lounge dedicata, in cui sarà esposta la novità di quest’anno, la nuova Civic e:HEV Full Hybrid. Disponibile a partire dall’autunno del 2022, l’undicesima generazione di Civic sarà dotata della sola motorizzazione Full Hybrid, portando così a termine l’obiettivo della Casa di elettrificare l’intera gamma entro l’anno.

La nuova generazione di Civic si presenta al grande pubblico con straordinari valori in termini di prestazioni ed efficienza. Nel ciclo combinato WLTP le emissioni di CO2 sono pari a soli 108 g/km, con un consumo di carburante altrettanto straordinario pari a 4,7 l/100 km. Questa eccezionale efficienza si unisce ad una potenza massima di 135 kW e 315 Nm di coppia massima, per fare della nuova Honda Civic un’auto ai vertici del segmento delle berline.

Honda metterà inoltre in campo tutte le avanzate motorizzazioni Full Hybrid, schierando ben undici auto che andranno a comporre l’intera carovana a supporto di tutta la squadra del Summer Festival. Spazio ed efficienza saranno garantiti dal nuovo SUV coupè HR-V e:HEV Full Hybrid, che sarà affiancato dalla piccola monovolume sportiva regina di consumi Jazz Crosstar e:HEV Full Hybrid e dal SUV leader indiscusso CR-V e:HEV Full Hybrid.

Gli eventi, che si svolgeranno tutti durante i weekend, prevedono un’agenda ricca di appuntamenti dal giorno alla notte; un autentico no-stop di divertimento e attrazioni per grandi e bambini. Al mattino del sabato e della domenica, sarà l’RDS Summer Festival ad animare le spiagge con giochi, intrattenimento e musica, spinte dall’inconfondibile vivacità firmata RDS. Durante queste attività, sarà possibile fare il bagno a bordo dei galleggianti Honda HR-V presenti in spiaggia, scattare una foto da condividere nei propri profili social nell’esclusivo Photobooth, e richiedere gadget Honda.

Dal tramonto del venerdì invece, il Festival entrerà nel vivo dello spettacolo a suono di hit con esibizioni live dei più grandi artisti italiani, che cederanno nel finale la scena ai migliori Dj del panorama internazionale, che si esibiranno con il solo obiettivo di far scatenare il pubblico.

Ci sarà uno spazio interamente dedicato ad Honda, con l’esposizione della nuova Civic e:HEV Full Hybrid, accompagnata da una speciale Sharing Box, per scattare foto divertenti a tema Honda da condividere sui social.