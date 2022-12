Honda svela la nuova Civic Type R in occasione del suo 25° anniversario e del 50° di Civic. La nuova Type R è stata progettata per offrire la più esaltante Civic Type R di sempre, sulla base della tradizione di lunga data che Honda ha costruito per le auto ad alte prestazioni, ispirate allo spirito racing della Casa di Tokyo.

Gli ingegneri Honda, partendo dal grande lavoro svolto sulla Civic di undicesima generazione, concepita sull’approccio umano centrico in termini di dinamica, design e praticità, hanno puntato a perfezionare ogni aspetto, per dare vita alla nuova Civic Type R. I miglioramenti apportati al design includono una presa d’aria funzionale sul cofano e un nuovo diffusore posteriore, che offrono eccellenti vantaggi aerodinamici caratterizzando al contempo la linea sportiva della vettura. La Type R è anche più bassa e più larga della Civic standard, con un nuovo design dello spoiler posteriore che accentua la linea slanciata del tetto e contribuisce a migliorare le prestazioni aerodinamiche e l’aspetto grintoso della vettura.

I componenti leggeri e la maggiore potenza offerta dal motore benzina a quattro cilindri da 2.0 litri, si uniscono per creare uno dei rapporti peso/potenza più elevati della categoria. Il rinnovato sistema rev-match con funzione auto-blip assicura ai guidatori un’esperienza appagante nei passaggi di marcia effettuati per mezzo del cambio manuale a sei marce.

Type R vanta suggestivi interni rossi, sedili sportivi leggeri e comandi a misura di pilota, che contraddistinguono tutte le Honda ad alte prestazioni. In aggiunta alle modalità di guida predefinite, la nuova Individual offre livelli di personalizzazione inediti che permettono di regolare su misura le caratteristiche dell’auto, come la risposta dell’acceleratore e dello sterzo. L’app Honda Log R offre poi un monitoraggio più dettagliato e un innovativo sistema di punteggio che aiuta il pilota a migliorare le performance su pista.

Come tutte le Civic Type R, quest’ultima generazione vanta l’iconico logo “H” rosso ispirato allo spirito racing della Casa e risalente al 1965, quando la vettura RA272 vincitrice al Gran Premio del Messico di Formula 1™, sfoggiava una livrea bianca con un sole nascente rosso sul muso. Honda continua a spingersi oltre i limiti delle prestazioni negli sport motoristici, con la Type R di ultima generazione ha recentemente stabilito un nuovo record sul giro per un’auto a trazione anteriore sul famoso circuito di Suzuka, in Giappone.

La nuova Civic Type R è spinta da un motore Turbo VTEC da 2.0 L a quattro cilindri, rinnovato anche grazie a una serie di tecnologie derivate dal motorsport, che migliorano la potenza in uscita, la coppia e la reattività persino rispetto alla versione Limited Edition del modello precedente. Il team di sviluppo ha riprogettato il turbocompressore per migliorarne l’efficienza. Riducendo il numero di pale del turbo e ottimizzandone la forma e il diametro, è stata ridotta l’inerzia all’interno dell’unità.

Gli aggiornamenti del motore offrono nel complesso performance più elevate a giri più alti e consumi di carburante minori a giri più bassi, oltre al migliore rapporto peso/potenza della sua categoria. Il motore eroga 329 CV @ 6.500 giri/min. e una coppia di 420 Nm a soli 2.500 giri/min. che rimane disponibile fino a 4.000 giri/min., con il motore che gira liberamente fino a 7.000 giri/min. Il risultato è una Civic Type R che scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 275 km/h.

Questo è possibile anche grazie alla trasmissione manuale a sei rapporti che ora vanta una serie di nuove caratteristiche progettate per Type R, capaci di migliorare significativamente la fluidità di cambiata. Il nuovo volano è più leggero del 18% rispetto alle generazioni precedenti, il che riduce l’inerzia del 25% e rende più reattivo il Turbo VTEC.