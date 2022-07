In occasione del suo 25° anniversario e del 50° di Civic, Honda svela la nuova Civic Type R. Civic Type R ha già stabilito nuovi parametri di riferimento, stabilendo il record sul giro per una berlina a trazione anteriore sul circuito giapponese di Suzuka. Nelle fasi di sviluppo gli ingegneri Honda hanno perfezionato ogni aspetto del nuovo modello, incluso il design, fondamentale per migliorare le performance aerodinamiche. Componenti leggeri e migliorie al propulsore hanno dato vita alla Type R più potente e reattiva di sempre.

La nuova Type R è basata sull’approccio al design di Civic e:HEV, appena presentata da Honda. Per migliorare la sua linea già elegante e sportiva, Type R si presenta più bassa e più larga, con passaruote che sporgono dai leggeri cerchi in lega neri opachi da 19″, completati da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

Durante lo sviluppo, gli ingegneri Honda hanno puntato a creare la “Ultimate Sports 2.0”, ovvero la massima espressione di un’auto ad alte prestazioni con motore e trazione anteriore. Il design esterno trasmette ora un senso di unità, con elementi perfettamente integrati, come il pannello e le portiere posteriori sviluppati esclusivamente per la Type R, che apportano maggiori benefici in termini di aerodinamica.

L’ampia calandra massimizza il flusso d’aria verso il motore, lavorando in sinergia con il nuovo cofano sottile, che presenta a sua volta una presa d’aria anch’essa sviluppata per ottimizzare l’intero flusso d’aria all’anteriore. Tra gli altri dettagli del design che contribuiscono a massimizzare la deportanza generata, ci sono gli spoiler laterali posizionati dietro le ruote anteriori e un nuovo diffusore posteriore più ampio, direttamente integrato nella sottoscocca e modellato per lavorare a stretto contatto con la carrozzeria superiore.

Il nuovo “flessibile” dello spoiler contribuisce a generare maggiore deportanza, ed è stato angolato verso il retro per eliminare la resistenza all’aria. Sostenuto da nuovi supporti in alluminio pressofuso, l’alettone posteriore è più basso ma più largo rispetto al modello precedente, accentuando la nuova linea del tetto e l’assetto più ampio. Le colorazioni disponibili includono lo storico Championship White, tanto amato dagli appassionati della Honda Type R, oltre al Rallye Red, il Racing Blue Pearl, il Crystal Black e il Sonic Grey.

Gli interni del nuovo modello puntano ad esaltare l’emozione e il piacere di guida, e ad aumentare il livello di concentrazione. L’abitacolo mantiene l’elevato standard di comfort, praticità e raffinatezza della nuova Civic e:HEV, aggiungendo dettagli e caratteristiche emozionali e sportive, come le iconiche finiture rosse Type R.

L’abitacolo è progettato per offrire un’esperienza di guida intensa: la posizione di guida e il cofano sono ribassati per una visibilità migliore, gli angoli ciechi sono ridotti al minimo e i riflessi di luce diminuiti. I leggeri sedili sportivi anteriori con rivestimento in pelle scamosciata offrono un supporto posturale straordinario, per offrire comfort e manovrabilità sia in pista che nei viaggi più lunghi.

I guidatori potere scegliere configurazioni predefinite per il propulsore, lo sterzo, le sospensioni e il suono del motore. Oltre alle modalità Comfort, Sport e +R, la nuova “Individual Mode” consente di personalizzare l’esperienza di guida.

Il potente data logger Honda LogR torna in un formato profondamente aggiornato per questa generazione di Type R. Ora è in grado di combinare i dati sulle prestazioni raccolti dai sensori dell’auto con un’app per smartphone, per aiutare i piloti a monitorare e registrare una serie di parametri in tempo reale. Tra le funzioni principali, un cronometro per registrare i tempi su giro, un grafico 3D del cerchio di aderenza per mostrare la massima forza sviluppabile dagli pneumatici, e un innovativo sistema di punteggio che aiuta a migliorare l’abilità del pilota sul circuito, per raggiungere una guida coinvolgente e giri su pista sempre più sicuri, precisi e veloci.

Civic Type R è rinomata per i suoi motori potenti, altamente reattivi e capaci di girare a regimi molto elevati. Il nuovo modello, costruito a partire dalla pluripremiata versione del suo predecessore, offre un’ulteriore evoluzione del famoso motore Type-R 17YM, per sviluppare una guida più veloce, più coinvolgente e al tempo stesso sicura e appagante della sua storia.

Le modifiche apportate sono diverse: il turbocompressore rivisto presenta ora un alloggiamento compatto per migliorare l’efficienza complessiva dell’unità. La turbina stessa è stata ottimizzata nel numero e nella forma delle pale, per aumentare la potenza e migliorare il flusso d’aria attraverso il turbo. Il risultato è il più potente motore turbo VTEC nella storia di Type R.

Un sistema di scarico rivisto e ad alta efficienza lavora insieme al potente propulsore per migliorare il rapporto peso-potenza, la coppia e la velocità massima della precedente generazione di Type R, per rendere la Civic Type R 2023 una delle auto più potenti della sua categoria.

A migliorare il senso di connessione con l’auto ci pensa una versione ottimizzata del cambio manuale a sei rapporti, che ha aiutato la precedente generazione a far innamorare gli appassionati di tutto il mondo. Il rinnovato sistema rev-match con funzione auto-blip assicura un accoppiamento perfetto dei giri in scalata, che aiuta a bilanciare l’auto in entrata di curva. Il cambio ad alta resistenza ha guadagnato una leva ad alta rigidità e uno schema di cambio ottimizzato, per passaggi di marcia sicuri ed estremamente precisi.

I nuovi freni Brembo mantengono i dischi a due pezzi della precedente generazione, per una sensibilità e una durata migliori. La nuova auto vanta inoltre un controllo della temperatura e un sistema di raffreddamento migliorati, grazie a un radiatore aggiornato che garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni d’uso particolarmente esigenti. Infine, un nuovo design a tre scarichi con una migliore modulazione del suono migliora la sensazione acustica, rafforzando ulteriormente il legame del guidatore con l’auto.

La nuova Honda Civic Type R sarà disponibile a partire dal prossimo anno, con le prime consegne in Europa previste a inizio 2023.