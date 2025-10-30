Connect with us

26YM Honda apparel range

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento visibile in anteprima ad EICMA 2025

Published

Honda porta il suo DNA in passerella e amplia la propria presenza nel mondo lifestyle con il lancio di sei nuove collezioni di abbigliamento ispirate alla sua leggendaria storia nel motorsport e al design contemporaneo. Un progetto ambizioso che fonde moda, tecnologia e passione per le due ruote, rafforzando il legame tra motociclisti e brand anche fuori dalla sella.

Le nuove linee includono 80 capi inediti, portando il catalogo totale a 108 articoli. Un’evoluzione significativa del programma “Apparel” di Honda, che fino a oggi contava due linee principali. Ora, con questa espansione, il marchio propone un’offerta completa pensata per chi vuole vivere lo spirito Honda ogni giorno, tra comfort, eleganza e identità sportiva.

Ogni collezione interpreta un aspetto diverso del mondo Honda, con uno stile unico ma unito da un comune denominatore: l’autenticità. Dalle giacche dal taglio sportivo ai capi casual più raffinati, le linee combinano funzionalità tecnica e moda contemporanea, offrendo soluzioni perfette per la città come per i viaggi su due ruote.

Honda Vintage riporta in auge lo spirito del classic racing, reinterpretandolo in chiave moderna con design audaci e un tocco retrò. Honda Classical Heritage celebra il fascino intramontabile del marchio con linee eleganti e materiali di pregio, ideali per chi desidera uno stile premium. Honda Racing è un tributo al cuore sportivo della Casa di Tokyo: ogni capo sfoggia con orgoglio il logo HRC, simbolo di prestazioni e tradizione.

Honda Tribute guarda al passato con rispetto e creatività, omaggiando modelli iconici come l’Africa Twin, il Monkey, l’X-ADV e il Super Cub, tutti reinterpretati in chiave fashion. Honda Urban Fun rappresenta invece la vitalità e la spensieratezza del brand, con capi dal design vivace e moderno pensati per una nuova generazione di motociclisti. Infine, Honda Wing racchiude l’essenza del marchio: linee pulite, materiali premium e dettagli discreti per chi vuole indossare la qualità Honda anche al lavoro o nel tempo libero.

Con questo lancio, Honda ridefinisce i confini tra motociclismo e moda, trasformando la passione in uno stile di vita. Le nuove collezioni incarnano la stessa filosofia che da sempre guida il marchio: ricerca della perfezione, innovazione e design.

Le sei collezioni saranno presentate in anteprima a EICMA 2025, il 4 novembre, con una selezione limitata disponibile per l’acquisto immediato. L’intera linea arriverà poi nelle Concessionarie Ufficiali Honda a partire da marzo 2026, pronta a conquistare motociclisti e appassionati di stile in tutto il mondo.

Honda svela la sua collezione di abbigliamento visibile in anteprima ad EICMA 2025

