HONOR 50: design iconico e funzionalità di vlogging innovative

Con l’incremento di video sempre più brevi negli ultimi 18 mesi, i giovani si sono sempre più rivolti al vlogging per registrare e condividere i loro momenti con il mondo che li circonda. La serie HONOR 50 presentata ieri in Cina da HONOR, è pensato per queste esigenze.

Honor 50 porta le riprese a un livello successivo, grazie a hardware e software innovativi, consentendo agli utenti di scatenare la loro creatività, quando e dove vogliono.

Honor 50 Pro è dotato di doppie videocamere frontali. La videocamera da 12 MP offre una lunghezza focale verticale ideale di 18 mm a 100 gradi e una lunghezza focale verticale ideale di 18 mm, mentre la fotocamera da 32 MP conserva più dettagli dell’immagine, offrendo ogni volta immagini ad alta qualità. Il grand’angolo e la modalità notte sono disponibili anche per le doppie videocamere nella parte anteriore, lasciando ancora più scelta durante il vlogging. Inoltre, HONOR 50 Pro è dotato di 6 modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità come la modalità bellezza o uno scatto grandangolare per soddisfare tutte le esigenze di un grande Vlog.

Grazie a un sistema fotografico avanzato, sia HONOR 50 che HONOR 50 Pro sono dotati di una configurazione della fotocamera posteriore quad, composta da una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. La combinazione di obiettivi diversi offre agli utenti un’esperienza di ripresa migliore, catturando immagini più chiare, un angolo di visione più ampio e dettagli più definiti.

Dotato di un display curvo da 6,57 pollici da 75° per HONOR 50 e di un display da 6,72 pollici per HONOR 50 Pro, HONOR 50 possiede uno dei migliori display retina con 1.07 miliardi di colori del settore, offrendo una riproduzione dei colori migliore per un’esperienza cromatica senza eguali e immagini mozzafiato. Con un contrasto elevato, la gamma di colori DCI-P3 al 100% e 439 PPI, HONOR 50 Pro offre una percentuale maggiore di colori e una maggiore risoluzione dei pixel, offrendo agli utenti un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e reale, ideale per guardare film, visualizzare le foto o giocare.

Sia HONOR 50 che HONOR 50 Pro sono dotati della piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti. Inoltre, la Serie HONOR 50 è ricca di varie innovazioni esclusive come GPU Turbo X e Hunter Boost per liberare ulteriormente il potenziale del chip 778G 5G di Qualcomm, migliorando le prestazioni e garantendo un’esperienza più rapida e fluida all’utente.

Con GPU Turbo X, un’esclusiva tecnologia di accelerazione grafica, la Serie HONOR 50 porta il gioco a un livello completamente nuovo. Progettato per potenziare le prestazioni, GPU Turbo X riduce il consumo energetico e crea un’esperienza di gioco più fluida e stabile per gli utenti.

HONOR 50 e HONOR 50 Pro saranno in prevendita a partire rispettivamente da €349,00 a €479,00. In un secondo momento, HONOR 50 sarà disponibile anche nei mercati internazionali al di fuori della Cina, tra cui Francia, Malesia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Regno Unito.