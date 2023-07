HONOR 90 e HONOR 90 LITE arrivano in Italia

HONOR ha ufficialmente annunciato il lancio della sua ultima serie di smartphone, la HONOR 90, sui mercati europei. La serie è composta da due modelli principali: HONOR 90 e HONOR 90 Lite, entrambi caratterizzati da caratteristiche tecniche all’avanguardia e design elegante.

HONOR 90 si distingue per la sua fotocamera potente e versatile. Il dispositivo è dotato di un sistema a tre fotocamere, con una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. Grazie a funzionalità come la fusione multi-frame, l’algoritmo di riduzione del rumore e il pixel binning, l’HONOR 90 può catturare foto ad alta gamma dinamica (HDR) e scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per i selfie, il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 50 MP che garantisce risultati straordinariamente dettagliati, rendendolo ideale per i creatori di contenuti in erba.

L’HONOR 90 è progettato per semplificare il lavoro dei vlogger e offre funzioni intelligenti basate sull’intelligenza artificiale (AI) come il denoising dei video e la raccomandazione delle modalità video. Inoltre, l’AI Vlog Assistant consente agli utenti di generare rapidamente un video di 15 secondi pronto per i social media con pochi tocchi.

Il dispositivo è dotato di un display flottante quad-curvo da 6,7 pollici, che offre un’alta risoluzione di 2664×1200 e una gamma cromatica DCI-P3 al 100%. La luminosità HDR di picco di 1600 nits garantisce una leggibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. La frequenza di aggiornamento dello schermo può adattarsi dinamicamente fino a 120Hz, trovando l’equilibrio ideale tra fluidità visiva e durata della batteria.

Parlando di batteria, l’HONOR 90 è dotato di una capiente batteria da 5000 mAh che offre un’ottima autonomia. Una singola carica può fornire fino a 19,5 ore di streaming video locale continuo. Inoltre, la tecnologia HONOR SuperCharge da 66W consente di ricaricare la batteria al 45% in soli 15 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Passando all’HONOR 90 Lite, il dispositivo fa il suo debutto insieme all’HONOR 90 ed è destinato a offrire un’esperienza di utilizzo di qualità. Anche in questo caso, la fotocamera gioca un ruolo importante, con una fotocamera principale posteriore da 100 MP e una fotocamera frontale da 16 MP per selfie di qualità. Il display senza bordi da 6,7 pollici supporta una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz, offrendo un’esperienza visiva estremamente fluida.

L’HONOR 90 Lite è alimentato dal sistema MediaTek Dimensity 6020 5G e dispone di una batteria da 4500 mAh. La memoria da 8 GB e l’ampia unità di archiviazione da 256 GB consentono di conservare un’ampia quantità di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, l’HONOR 90 è disponibile al prezzo di €549,90 per la versione 8+256GB e €599,90 per la versione 12+512GB. È disponibile in una gamma di colori alla moda, tra cui Midnight Black, Emerald Green e Diamond Silver.