Honor: Pad X9 arriva in Italia

HONOR ha annunciato il lancio del nuovissimo HONOR Pad X9. Dotato di un impressionante, di un sistema audio a sei altoparlanti con tecnologia di sintonizzazione del suono HONOR Histen e di uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, l’HONOR Pad X9 offre un’esperienza superiore grazie a una serie di funzioni intelligenti.

Il Pad X9 di HONOR è dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB. Grazie a queste caratteristiche, l’HONOR Pad X9 offre una visione dettagliata e fedele dei colori, garantendo un nuovo livello di intrattenimento. Con un rapporto schermo-corpo dell’86%, gli utenti possono godere di un’esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento regolabile fino a 120 Hz, l’HONOR Pad X9 offre una fluida esperienza visiva su applicazioni selezionate come YouTube, Amazon, Quora e Gmail, consentendo anche un risparmio energetico durante attività meno intense come la lettura di un libro elettronico. Grazie alla tecnologia integrata che adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento, gli utenti possono personalizzare la propria esperienza d’uso in modo flessibile.

HONOR Pad X9 è dotato di sei altoparlanti. Grazie al supporto di HONOR Histen, l’HONOR Pad X9 offre un suono vibrante e dinamico a 360°, arricchendo qualsiasi esperienza di ascolto. Quando il suono viene emesso dagli altoparlanti inferiori, si diffonde anche sulle superfici circostanti, regalando agli ascoltatori un’esperienza acustica simile a quella cinematografica. Inoltre, la tecnologia di miglioramento vocale di HONOR Pad X9 riconosce intelligentemente la voce umana, enfatizzando le voci e producendo un suono localizzato più preciso.

Grazie alla memoria da 4 GB e all’ampia capacità di archiviazione da 128 GB, l’HONOR Pad X9 è in grado di ospitare fino a 26.880 immagini, 10.752 canzoni o 430 video HD, offrendo agli utenti un ampio spazio di archiviazione. Sfruttando appieno la memoria, il potente processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida, consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le attività più intense. Il dispositivo è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività duratura, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di riproduzione musicale, rendendolo ideale per coloro che desiderano un’esperienza di intrattenimento senza interruzioni.

HONOR Pad X9 sarà disponibile nel colore Space Grey e sarà possibile acquistarlo sul sito Hihonor a 249,00 euro.