HONOR svela il nuovissimo HONOR Magic6 Lite

HONOR ha annunciato con entusiasmo il debutto del nuovissimo HONOR Magic6 Lite, un’aggiunta di prestigio alla già acclamata serie Magic. Con una straordinaria qualità visiva, capacità fotografiche innovative e miglioramenti nelle performance della batteria e dell’hardware, l’HONOR Magic6 Lite stabilisce un nuovo standard per gli smartphone di fascia media.

Il display del Magic6 Lite vanta la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, conferendo al dispositivo una resistenza alle cadute e una durabilità di alto livello. Certificato con cinque stelle da SGS per la sua resistenza complessiva alle cadute, il display Ultra-Bounce Anti-Drop utilizza materiali di ultima generazione e una tecnologia di ammortizzazione avanzata, incrementando la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte. Ciò assicura massima robustezza anche in caso di cadute da un’altezza di 1,5 metri, indipendentemente dal punto di impatto.

Con un display curvo AMOLED eccezionale da 6,78 pollici, il Magic6 Lite offre una risoluzione di 1,5K, una vasta gamma di colori DCI-P3 al 100% e supporta fino a 1,07 miliardi di colori. Il risultato sono immagini ultra-chiare, con dettagli nitidi e colori vibranti.

In linea con l’impegno di HONOR per una tecnologia centrata sull’utente, il Magic6 Lite include varie funzioni di protezione degli occhi, come PWM Dimming a 1920Hz, Low Blue Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display, soddisfacendo le esigenze della generazione sempre connessa che trascorre molte ore davanti agli schermi.

Il complesso sistema fotografico del Magic6 Lite, composto da una fotocamera Ultra-Clear da 108 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP, cattura immagini eccezionali. La fotocamera principale da 108 MP, con un ampio sensore da 1/1,67 pollici e un’apertura f/1,75, assicura immagini luminose e vivide. La fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP offre un ampio campo visivo di 110°, perfetto per catturare paesaggi estesi, mentre la fotocamera macro da 2 MP consente scatti ravvicinati con dettagli eccezionali.

Grazie alla potente batteria da 5300mAh, il Magic6 Lite ha ottenuto la certificazione DXOMark Battery Gold Label, garantendo prestazioni affidabili per due giorni con una singola carica. Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18 assicura eccellenti prestazioni, con un aumento del 35% della GPU e del 40% dell’efficienza della CPU.

Con MagicOS 7.2 basato su Android 13, l’HONOR Magic6 Lite offre un accesso avanzato a funzioni personalizzate, come la suite HONOR Docs, per un’esperienza più intelligente e conveniente per il lavoro da remoto.

Il design elegante e moderno dell’HONOR Magic6 Lite, disponibile in varianti di colore come Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black, sarà lanciato su hihonor in Italia dal 2 gennaio 2024 al prezzo di partenza di 399,90€ (prezzo al pubblico 349,90€). Inizialmente, come offerta di lancio, il prodotto sarà disponibile al prezzo speciale di 349,90€ per il primo mese.