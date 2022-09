HONOR X8 5G: prestazioni eccezionali e una grandissima autonomia

Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato il lancio del nuovo membro della Serie X di HONOR, HONOR X8 5G. Dotato di eccezionali prestazioni 5G, HONOR X8 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G per un’esperienza 5G veramente globale, insieme a una batteria ultra-large da 5000mAh, HONOR RAM Turbo e una serie di funzioni intelligenti e convenienti.

HONOR X8 5G è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, che rende il 5G davvero globale grazie al miglioramento di connettività e capacità di elaborazione. Grazie all’Anti-Aging Engine, HONOR X8 5G offre un’esperienza d’uso più fluida e affidabile fino a 36 mesi.

E’ inoltre dotato di HONOR RAM Turbo (6GB+2GB), una tecnologia HONOR che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 6GB di RAM possono essere aumentati a 8GB di RAM. Per offrire un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità, HONOR RAM Turbo espande la memoria RAM comprimendo le app in background e riducendo al minimo i processi che vengono soppressi quando si passa da un’app all’altra, assicurando che gli utenti possano rispondere a una chiamata e scrivere un messaggio senza che le app siano ancora in esecuzione in background. Con fino a 128 GB di memoria integrata, HONOR X8 5G è perfetto per chi desidera più spazio per e-mail e documenti di lavoro, film, video e file di grandi dimensioni.

HONOR X8 5G è dotato di una batteria da 5000 mAh, che offre fino a 20 ore di streaming video online o 13 ore di gioco con una carica completa. Portando le potenti soluzioni tecnologiche di HONOR agli utenti globali, HONOR X8 5G è dotato di HONOR SuperCharge cablato da 22,5 W, che supporta tre ore di riproduzione video online dopo soli 10 minuti di ricarica, ideale per gli utenti che amano lo streaming video e i giochi in movimento.

Dotato di un elegante design piatto con angoli arrotondati su tutti e quattro i lati, HONOR X8 5G si adatta comodamente al palmo di una mano e può scivolare senza sforzo in piccole borse e tasche.

HONOR X8 5G ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, che consente agli utenti di godere di un’esperienza di gioco e di navigazione delle app senza precedenti. Dotato di funzioni avanzate per la protezione degli occhi, tra cui la Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, la modalità eBook e la modalità scura, HONOR X8 5G promette un’esperienza di lettura e visualizzazione confortevole, anche dopo lunghi periodi di utilizzo o in ambienti scarsamente illuminati.

HONOR X8 5G vanta una configurazione Triple Camera, che comprende una Fotocamera Principale da 48 MP, Fotocamera Macro [Sensing 2M], una Fotocamera di profondità [Sensing 2M] che consente agli utenti di catturare bei momenti in qualità straordinaria, sempre e ovunque.

Progettato per le riprese notturne, HONOR X8 5G è dotato di una modalità notturna integrata con un algoritmo di immagine avanzato, che consente agli utenti di acquisire foto più cristalline con HONOR X8 5G di notte e in ambienti con scarsa illuminazione. HONOR X8 5G è inoltre dotato di funzioni di editing intelligenti, tra cui AI Photography, Beauty Mode e Story Template, che consentono agli utenti di catturare immagini e video mozzafiato con colori ed emozioni realistici nei loro contenuti quotidiani, perfetti per fotografi e creator alle prime armi che amano condividere i loro momenti con gli amici sui social media.

HONOR X8 5G offre una gamma di funzioni intelligenti e convenienti per fornire un’esperienza di utilizzo più intelligente e personalizzata. Gli utenti possono facilmente fare uno screenshot, registrare lo schermo o persino fare uno screenshot a scorrimento con alcune semplici azioni eseguite dalle loro nocche. Con la funzione Multi-Window, gli utenti possono eseguire il multitasking utilizzando uno schermo diviso, aumentando l’efficienza durante il lavoro, l’intrattenimento o la condivisione.

HONOR X8 5G è disponibile in due colori Midnight Black e Ocean Blue. Il prezzo in pre-order con uno sconto di €20,00, dal 2 all’8 settembre, parte da €269,90 sul sito ufficiale di Honor. Sarà presto possibile acquistare HONOR X8 5G anche presso gli store TIM e Wind3.