“HoppyGo” di ŠKODA AUTO DigiLab: un 2021 molto positivo

La piattaforma di carsharing HoppyGo di ŠKODA AUTO DigiLab continua a riscontare un crescente apprezzamento. Nel 2021, ha registrato circa 150.000 utenti e ha visto un aumento del 50% di iscrizioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, la piattaforma di carsharing peer-to-peer è stata implementata ora anche in Polonia e in Slovacchia.

Il numero di giorni di noleggio prenotati con HoppyGo è aumentato di un terzo lo scorso anno. Grazie a nuove funzionalità presenti in HoppyGo, adesso è ancora più semplice noleggiare e utilizzare auto elettriche.

Jarmila Plachá, responsabile di ŠKODA AUTO DigiLab, spiega: “Carsharing significa economicità e sostenibilità e ha sempre più seguito. Gli utenti di HoppyGo amano la piattaforma, perché offre loro l’opportunità di scegliere il giusto veicolo per tutte le necessità, per ogni occasione, in qualsiasi momento. Ed è facile da usare. Offre loro condizioni di noleggio flessibili a un prezzo giusto, il che viene apprezzato dai nostri Clienti non solo in Repubblica Ceca, ma anche in Polonia e Slovacchia”.

Durante lo scorso anno, il numero di utenti di HoppyGo è cresciuto del 50% rispetto al 2020 e a oggi conta più di 150.000 fruitori. Solamente in Repubblica Ceca, la piattaforma di mobilità ha registrato 26.000 nuove iscrizioni negli scorsi dodici mesi. In seguito alla crescente popolarità, HoppyGo è stata lanciata anche in Polonia (15.000 utenti registrati) e in Slovacchia (6.300 utenti registrati).

Il numero di giorni di noleggio per utente sono cresciuti di un terzo rispetto all’anno scorso, e il periodo medio di noleggio è aumentato da 4,2 giorni agli attuali 4,7 giorni, principalmente grazie alla forte stagione estiva. La piattaforma è riuscita a raddoppiare le vendite in Repubblica Ceca.

L’applicazione HoppyGo è facilissima da utilizzare; iscriversi e prenotare i veicoli è diventato più intuitivo. Inoltre, i proprietari di veicoli elettrici possono monitorare il livello di batteria, scoprire qual è l’autonomia residua, stimare i tempi di ricarica e visualizzare il costo dell’energia nel periodo di noleggio. Dal 2018, la piattaforma HoppyGo connette i proprietari di veicoli che vogliono condividere le loro auto e i potenziali utilizzatori. Tutto ciò che devono fare è registrare il veicolo e verificare i dati archiviati. Chi noleggia può effettuare la prenotazione tramite applicazione o sito internet.

La piattaforma offre anche l’opportunità di provare i veicoli. Dopo il lancio sul mercato di ŠKODA ENYAQ iV, gli utenti di HoppyGo hanno potuto testare il nuovo SUV 100% elettrico fino a un massimo di quattro giorni. Il tasso di noleggio di ENYAQ iV è stato del 90%, gli utenti hanno percorso una distanza media di 530 km. In Slovacchia, il veicolo che è stato noleggiato per più giorni nel corso dell’anno è stato proprio ŠKODA ENYAQ iV.