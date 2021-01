Horizon Automotive: arriva il mobility hub per aziende e privati

Il Noleggio a Lungo Termine è una soluzione di Mobilità flessibile, in grado di rispondere ad ogni esigenza di privati, liberi professionisti, piccole e medie e grandi imprese. In un mercato auto in cui negli ultimi anni la quota del noleggio è cresciuta costantemente e nel 2020, in piena emergenza pandemica, ha rappresentato oltre il 15% del mercato totale (dati UNRAE e Dataforce Italia 2020), arriva Horizon Automotive, primo Mobility Hub in Italia dedicato ad aziende, liberi professionisti e privati.

HORIZON Automotive nasce come Startup, ad inizio 2020, da due consolidate realtà imprenditoriali nel mondo automotive: DENICAR S.P.A. (storico concessionario dei marchi: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Fiat Professional, Opel e Piaggio) e AUTORIGOLDI S.P.A. (storico concessionario dei marchi: Volkswagen e Skoda).

Dal suo recente avvio e con meno di un anno di attività, Horizon vanta già un importante pacchetto di clienti con oltre 1.000 ordini ricevuti per un totale di oltre 3.000 automobili. Un risultato importante, tenendo anche conto del periodo attuale, a dimostrazione della bontà del progetto e del riscontro positivo del mercato.

Per interpretare al meglio i bisogni del cliente si è adottato un cambio di prospettiva: in questo momento di evoluzione del mercato automotive i clienti (aziende, liberi professionisti e privati) sono alla costante ricerca di figure in grado di affiancarli realmente nel processo di cambiamento in atto, sia in termini di tecnologie, sia di soluzioni innovative per la gestione della flotta. HORIZON, grazie all’integrazione con i concessionari radicati sul territorio, è in grado di rispondere al meglio a questa necessità.

Anche grazie al lancio a breve di un’innovativa piattaforma web, ha l’obiettivo di fornire le più flessibili soluzioni di Mobilità a Noleggio totalmente integrate con una rete di Concessionari e Centri Assistenza di proprietà. Quest’ultimo elemento rappresenta un valore aggiunto ed un’unicità nel panorama automobilistico che permette di offrire specifici servizi in grado di distinguere HORIZON sul mercato attuale. Si pone inoltre come “contenitore di partner”, garantendo un’offerta innovativa di Mobility Experience, associata ad un servizio di gestione del cliente completo: ognuno potrà trovare la sua personale soluzione di Mobilità “taylor-made”. Ciò permette al cliente sia la minimizzazione degli oneri nella gestione della vettura, sia l’opportunità di colmare le criticità nell’esperienza e nel servizio ad oggi presente nella filiera del Noleggio. HORIZON si pone dunque come legame tra le formule di Noleggio tradizionali e le nuove necessità di Mobilità del cliente.

Può contare su 2 sedi, 24 punti di assistenza diretta, una capillare copertura del territorio nazionale grazie ad accordi specifici, 7 partner ufficiali di Noleggio a Lungo Termine ed una flotta di 300 auto sostitutive. Inoltre è specializzata nell’offerta di mezzi con tecnologia elettrificata: Ibridi (Mild e Full Hybrid), Plug-in (PHEV) e Full Electric (BEV). L’appartenenza a due grandi realtà imprenditoriali, consente ai professionisti di HORIZON di offrire la soluzione più idonea, sia per la scelta dell’automobile, sia della relativa tecnologia, questo anche attraverso la possibilità di accedere ad un’infrastruttura di ricarica, grazie ad una Rete di proprietà e a diverse partnership con le principali utilities.

Grazie alla possibilità di quotare le auto con le principali società di noleggio a lungo termine in Italia, HORIZON, con un innovativo strumento online di comparazione, consente al cliente di ottimizzare i propri processi di acquisto, effettuando sistematiche attività di scouting delle migliori offerte sul mercato e proponendo le soluzioni più efficaci.

HORIZON fa un passo in più rispetto alla semplice offerta di un prodotto-noleggio: è un servizio, un’esperienza di Mobilità Personalizzata in grado di garantire consulenza e supporto continui al cliente. Fornisce un’innovativa Premium Mobility Experience, un nuovo servizio totalmente “stressfree e zero pensieri” che consente di gestire la propria auto a noleggio pianificando le attività di pick up & delivery e manutentive in totale autonomia e comodità.