Horizon Automotive conferma Alfa Romeo Stelvio come “Miglior auto per Dirigenti”

Horizon Automotive, con le sue proposte di noleggio a lungo termine, in un momento di evoluzione del mercato come quello attuale, offre non solo nuove formule innovative, ma soprattutto figure in grado di consigliare al meglio il cliente in termini di tecnologie, nuove soluzioni per la gestione della flotta e attenzione al servizio.

In questo contesto, Horizon segue il trend emerso dal comunicato stampa rilasciato da Alfa Romeo, brand del gruppo Stellantis, in cui è stato annunciato che Alfa Romeo Stelvio si è aggiudicato il primo posto nella scelta dell’auto aziendale, guadagnando il titolo di “Miglior auto per Dirigenti” nella cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 di Mission Fleet Awards, alla presenza di Fleet Manager, Amministratori Delegati e player autorevoli del mercato automotive legato alle flotte.

Infatti, in Horizon, Alfa Romeo Stelvio, con un mix al di sopra del 50% nel segmento di riferimento, si posiziona come auto di punta nel noleggio in questo specifico mercato.

Per rafforzare ulteriormente questi importanti risultati, Horizon nei mesi di luglio, agosto e settembre, offre uno speciale viaggio nella storia Alfa Romeo: per ogni noleggio di Stelvio il cliente potrà accedere gratuitamente al Museo Storico di Arese. Un’esperienza unica che solo Alfa Romeo è in grado di offrire. Un tuffo nella storia, ricco di emozioni che dal passato danno ispirazione al futuro, per un viaggio che non ha eguali.

Grazie ad un’attenta strategia di posizionamento da parte di Horizon, Alfa Romeo Stelvio può contare sul miglior canone di noleggio sul mercato con una differenza media di circa 20€ su base mensile, includendo anche tutti i servizi utili per garantire al cliente un noleggio “senza pensieri”.

Inoltre, quello che contraddistingue Horizon è la possibilità di toccare con mano il veicolo e poterlo provare, un elemento strategico nel suo modello di business innovativo. Proprio qui si lega la chiave phygital, con la possibilità di avere Stelvio in pronta consegna oltre che poterlo configurare sulla piattaforma web. Viene offerta al cliente una consulenza completa sul prodotto, insieme ad un servizio personalizzato in base alle singole esigenze, con un approccio taylor-made e una customer experience che copre tutto il processo “sino all’ultimo miglio”.

L’obiettivo di Horizon è offrire ad ogni cliente il proprio noleggio a lungo termine pensato su misura e con Alfa Romeo Stelvio questo trova la sua realizzazione.