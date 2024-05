Horizon Automotive lancia Quicko e punta al Mercato Internazionale

Horizon Automotive ha confermato il suo ruolo di tech-mobility provider nato con i dealer e per i dealer durante la sua prima Convention “Driving innovation together”. Durante l’evento, tenutosi ieri, Horizon ha annunciato importanti novità in ambito tecnologico e di servizio, tra cui il lancio di Quicko, il primo super-quotatore del noleggio a lungo termine basato sull’Intelligenza Artificiale.

In soli 4 anni, Horizon si è affermata nel mondo del noleggio a lungo termine e delle soluzioni alternative all’acquisto con oltre 12 mila auto vendute, circa 8.500 nuovi clienti e un fatturato di 20 milioni, che raggiunge 280 milioni se si conta il fatturato incrementale generato dai dealer soci e partner. Grazie a un modello di business scalabile, Horizon è pronta a esportare il suo successo all’estero, a partire dalla Spagna, dove dovrebbe arrivare già nel 2024.

Il successo di Horizon si basa su investimenti costanti in tecnologia, che connettono la rete di dealer partner e permettono ai dealer di entrare rapidamente nel settore del noleggio, generando business aggiuntivo. Inoltre, il modello “phygital” unisce l’innovazione digitale alla prossimità fisica al cliente.

Horizon Automotive è presente in 18 regioni italiane e offre uno stock multi-brand che copre l’intero mercato, un know-how specifico su prodotto, logistica e post-vendita, e un ampio portafoglio di soluzioni finanziarie. Questi pilastri proiettano Horizon a diventare il primo brand in Italia nella mobilità alternativa alla proprietà entro il 2025.

Il cuore pulsante di Horizon Automotive: la tecnologia

L’ecosistema tecnologico di Horizon Automotive è rappresentato dall’“Horizon Mobility Platform”, il cui fulcro è la Mobility Platform stessa, nata con l’obiettivo di semplificare l’ingresso del dealer nel mondo del noleggio. Durante la Convention, Horizon ha lanciato lo strumento più potente di sales intelligence & mobility management sul mercato del NLT in Italia, grazie all’introduzione di:

– QUICKO, il primo quotatore universale multi-noleggiatore;

– il nuovo WIZARD, un assistente di vendita virtuale, e un sistema di back-office automatizzato basato sull’intelligenza artificale;

– Nuove funzionalità per i clienti corporate per gestire efficacemente le flotte e i servizi Horizon ad esse associate.

QUICKO è il primo super-quotatore universale in grado di generare canoni di noleggio a lungo termine di tutte le società di noleggio, in tutte le combinazioni possibili e per tutti i più di 2000 veicolo presenti nella Horizon Mobility Platform. Frutto di anni di analisi statistiche e più di mezzo milione di quotazioni generate, QUICKO confronta ed estrae i canoni dei vari noleggiatori, mostrando il «miglior prezzo» in termini di convenienza. Una vera rivoluzione nel mondo del noleggio a lungo termine. A questo si aggiunge il nuovo WIZARD, costruito con algoritmi basati sull’A.I., che aiuta i venditori a selezionare più velocemente le migliori soluzioni di mobilità in base alle esigenze specifiche dei clienti e supporta i fleet manager nella selezione dei veicoli più in linea con i propri driver.

La nuova divisione Product & Operations

La Dealer Convention è stata inoltre l’occasione per presentare la nuova divisione Product & Operations che si occuperà di Ordering & Delivery, Ottimizzazione della customer journey (soprattutto nel post-vendita) e Sviluppo prodotti e Servizi.

All’interno della Mobility Platform, i dealer potranno tracciare e monitorare in tempo reale tutti i dati relativi al loro ordine e allo stato della flotta. A cui si aggiunge per i Fleet Manager uno strumento tecnologico per la gestione e monitoraggio delle proprie flotte. Questa nuova integrazione permetterà di raggruppare tutti i dati in un unico spazio virtuale, semplificando la pianificazione aziendale. Inoltre, nuova enfasi verrà data a tutto il processo di post-vendita, grazie alla messa in rete di tutto il potenziale aftersales dei dealer facenti parte del network Horizon, per offrire ai clienti un’esperienza completa. In termini di sviluppo di prodotti e servizi, è stato potenziato il servizio Drive it Easy di presa e riconsegna del proprio veicolo a casa o in ufficio del cliente.

È stato annunciato anche il lancio del prodotto Horizon Lite Lease. Una formula mid-term caratterizzata da una durata contrattuale tra 2 e 18 mesi, che offre il vantaggio di un noleggio flessibile senza essere vincolato a un contratto a lungo termine e si appoggia ai dealer partner come punto di consegna.

Il Dealer sempre al centro

Horizon Automotive si è sempre posta un chiaro obiettivo: far entrare velocemente ed efficacemente i concessionari nel mondo del NLT, per intercettare segmenti non pienamente presidiati. Questo, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti per vendere al meglio e con la miglior competitività i propri marchi e prodotti, offrendo soluzioni di prodotto multi-brand sui canali non centrali per il dealer. Un approccio che in soli due anni ha portato ad un totale di 3.000 ordini, con 40 dealer ad oggi presenti nel network, 10 Horizon Store e altri in apertura entro fine anno. La Convention è stata l’occasione per rinnovare l’invito ai dealer a trasformarsi concretamente in “tech mobility hub”, intraprendendo lo stesso percorso di crescita che ha avuto Horizon Automotive negli ultimi anni.