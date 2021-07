Horizon Automotive: Matteo Baggio nuovo Digital Marketing & E-Commerce Manager

Horizon si distingue sul mercato del noleggio a lungo termine perché, sin da subito, ha puntato sulla leva del canale digitale. Negli ultimi mesi, l’incidenza del canale B2C digitale sul business della società ha oltrepassato la soglia del 15% e si è registrato un aumento di oltre il 100% dei follower sui maggiori canali social dell’azienda. Inoltre, gli utenti digitali si stanno allargando in modo rapidissimo da un punto di vista geografico: Lombardia, Lazio e Piemonte sono solo alcune delle regioni con la maggiore incidenza.

In questa ottica, l’ingresso di Matteo Baggio in Horizon Automotive come Digital Marketing & E-Commerce Manager, a diretto riporto dell’Amministratore, Luca Cantoni. Matteo Baggio avrà il compito di definire il piano strategico relativo alla crescita di Horizon Automotive su tutti i canali digitali, con un particolare focus sullo sviluppo e sul lancio della nuovissima piattaforma digitale, live sul mercato da pochi mesi.

“Sono entusiasta di cominciare questa avventura in Horizon. Fin da subito mi hanno colpito la visione, l’ambizione e il pragmatismo dell’azienda e l’atmosfera dinamica e piena di energia che si respira nel team.

Abbraccio questa sfida con la voglia di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per raggiungere risultati importanti e portare un punto di vista che faccia leva sulla cross-contaminazione dagli altri settori in cui ho lavorato”, ha dichiarato Matteo Baggio.

“L’ingresso di Matteo nel Management Team di Horizon contribuirà ad accelerare ulteriormente lo sviluppo tecnologico e digitale della società, in un momento cruciale del suo percorso di crescita. Confido nel forte contributo di innovazione che Matteo porterà con sé dalla sua esperienza decennale nei settori di Business apparentemente lontani dal mondo Automotive, come i consumer goods e il food, nei quali i progetti digitali e di e-commerce da anni hanno raggiunto elevatissimi standard di efficacia strategica e di componente tecnologica”, queste le parole di Luca Cantoni, Amministratore Delegato di Horizon Automotive.

Laureato in Comunicazione e Marketing, con specializzazione in Dinamiche dei Mercati e Strategie d’Impresa, Matteo Baggio ha da subito dimostrato le sue doti nell’ambito del Web Marketing e dell’E-commerce, grazie anche ad una forte passione per il digital e per la tecnologia. Dopo essersi costruito un’esperienza decennale, sia in contesti di PMI che di multinazionali, negli ultimi 7 anni ha rivestito il ruolo di Digital Manager in Danone Italia, lanciando il primo E-commerce a livello globale nella divisione medica e gestendo i canali social, i siti web, le attività CRM e i progetti di data-integration per i brand Mellin, Aptamil e Nutricia.

Per Horizon il tempo, le necessità e i desideri del cliente hanno un valore enorme: questa nuova nominac onferma la forte filosofia aziendale che da ormai più di un anno si dimostra vincente nel panorama del noleggio a lungo termine.