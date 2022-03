Horizon Automotive sbarca in Sicilia

Dopo la nascita di una nuova filiale a Padova, avvenuta a inizio 2022, prosegue il piano di Horizon Automotive. Il mobility hub arriva in Sicilia e segna un passo importante nella sua strategia di espansione geografica. Al suo fianco Katanè Auto Rent, la società automotive radicata nel territorio etneo con sede principale a Catania e diversi store a Siracusa e Ragusa.

Da oggi sul sito di Horizon Automotive sarà possibile selezionare l’auto desiderata geolocalizzando la propria ricerca e scegliendo tra i veicoli presenti in Sicilia, molti dei quali disponibili anche in pronta consegna. Basterà poi recarsi in uno degli showroom Katanè per ritirare il veicolo opzionato e iniziare il proprio noleggio a lungo termine “tagliato su misura”.

L’accordo siglato con Katanè Auto Rent prevede una forte sinergia tecnologica, l’utilizzo della piattaforma Horizon per generare lead e la successiva conversione nel territorio siciliano. Inoltre, la partnership permette a Katanè di espandere il proprio portafoglio di marchi, servizi e soluzioni di mobilità, sfruttando l’expertise e il pacchetto multibrand di Horizon, e, allo stesso tempo, garantisce ad Horizon la disponibilità di veicoli in pronta consegna presso store fisici presenti sul territorio.

“In Katanè Auto Rent abbiamo individuato il partner ideale per instaurare questa fondamentale partnership che ci permette di raggiungere un territorio chiave, sfruttando al meglio la tecnologia e il network di Horizon – ha dichiarato Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive -. Ancora una volta, questo accordo dimostra la scalabilità e l’adattabilità della strategia di Horizon in Italia”.

L’espansione di Horizon Automotive sul territorio siciliano, infatti, rientra in una strategia più ampia dell’azienda di mobilità milanese, resa possibile dal suo modello di business: crescere da un punto di vista territoriale e geografico ma anche allargando il portafoglio di prodotti e brand alla base delle proprie soluzioni di NLT. Tutto questo è possibile, da una parte, grazie a partnership societarie con i più importanti gruppi di dealer, nazionali e locali; dall’altra parte, tramite un approccio marketplace, in cui Horizon mette a disposizione dei propri partner un’infrastruttura tecnologica digitale all’avanguardia, un pacchetto di soluzioni multibrand e un’esperienza consolidata nel mondo del noleggio (sia per aziende che per privati), garantendo un’offerta innovativa di Mobility Experience.

“Quello intrapreso oggi con Horizon è il primo passo di un più ampio progetto a lungo termine e ci vede coinvolti direttamente sul nostro territorio – ha commentato Gianmarco Conigliaro, Founder di Katanè Auto -. Questa nuova collaborazione ci permette di espandere il nostro portafoglio di brand e di portare un nuovo concetto di mobilità nella nostra isola, che ha un grande potenziale di sviluppo per il comparto del noleggio a lungo termine”.

Gianmarco Conigliaro guiderà un team dedicato di specialisti del settore del noleggio a lungo termine, composto inizialmente da quattro persone, per offrire al cliente un’esperienza di mobilità personalizzata, garantendo consulenza specifica e supporto continuo.