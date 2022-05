Horizon si conferma al fianco di chi sceglie il noleggio a lungo termine

Il 16 Maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola la distribuzione ed erogazione degli incentivi statali all’acquisto di auto a basse emissioni per l’anno 2022. Il nuovo decreto non comprende però le soluzioni di noleggio a lungo termine, nonostante queste siano ormai entrate a pieno regime tra le scelte più interessanti per gli automobilisti italiani.

Horizon Automotive ha quindi deciso di impegnarsi con iniziative autonome, come la supervalutazione dell’usato in permuta con il noleggio di un’auto, indipendentemente dalla classe o dalla motorizzazione del veicolo. Ciò consente di permutare la propria auto con una valutazione fino a 3.000 euro in più rispetto al mercato. È una scelta chiara e precisa da parte di Horizon Automotive, resa possibile grazie al suo modello di business, unico nello scenario automotive odierno, che prevede la crescita attraverso la partnership con i principali dealers a livello nazionale.

“In un momento storico come quello attuale, in continua evoluzione, è bene non lasciare indietro chi guarda verso il futuro e sceglie formule più flessibili, come il noleggio a lungo termine – ha dichiarato Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive –. Per noi il cliente è sempre stato al centro e continuerà ad esserlo anche in questo particolare caso. Per questo motivo ci siamo attivati da subito per venire incontro alle esigenze di liberi professionisti, aziende o semplicemente privati che scelgono di passare al noleggio.

Gli incentivi statali prevedono bonus fino ai cinquemila euro, con obbligo di rottamazione per i possessori di autoveicoli con classe inferiore a Euro 5. È possibile intestare le autovetture a liberi professionisti e queste possono essere acquistate in leasing, ma non con la formula del noleggio a lungo termine. Limitazione dovuta ad una particolare specifica del decreto che esclude dagli incentivi le aziende private. Dal momento che l’NLT prevede la concessione da parte dell’azienda, per un determinato periodo di tempo, di un auto ad un cliente senza un effettivo cambio d’intestazione del veicolo, risulta quindi impossibile usufruire dei bonus statali.

Horizon Automotive ha così deciso di supportare attivamente chi sceglie l’NLT come soluzione di mobilità, affermando ancora una volta la bontà del suo modello di business, che prevede la partnership con grossi gruppi di concessionari, con i quali l’azienda ha lanciato appunto l’iniziativa “Horizon supervaluta il tuo usato”.