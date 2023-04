Hot Wheels Legends Tour arriva per la prima volta in Italia

Hot Wheels annuncia il lancio della tappa italiana del concorso internazionale Hot Wheels Legends Tour e apre oggi ufficialmente le candidature per partecipare alla gara sul sito Hot Wheels Legends Italia

L’Hot Wheels Legends Tour è l’evento annuale dedicato alla ricerca del design delle prossime Hot Wheels, in cui migliaia di appassionati di automobili provenienti da tutto il mondo si sfidano, iscrivendo l’auto che hanno personalizzato, per vederla trasformata in una vera macchinina pressofusa Hot Wheels in scala 1:64, in caso di vittoria.

Il tour, fondato nel 2018 per celebrare il 50° anniversario del brand, si è diffuso in più di 18 paesi attraverso eventi dal vivo e virtuali e offre a chi ha customizzato la propria automobile un’opportunità unica per portare le sue creazioni fuori dal garage e farle conoscere al mondo intero.

La competizione si svolge in due fasi: una a livello locale in ciascuno dei paesi partecipanti e una seconda a livello internazionale negli Stati Uniti. La prima, in Italia inizia oggi, 18 aprile, e si svolgerà attraverso un concorso nazionale in cui una giuria d’eccezione andrà alla ricerca della “Hot Wheels Legend Italiana”: il modello di auto customizzata che meglio rispetta i criteri di autenticità, creatività e “garage spirit”. Successivamente, i vincitori di ciascun paese competeranno nella semifinale globale per provare ad accedere al “World Grand Final” che si terrà negli USA entro la fine dell’anno e durante il quale verrà eletto il campione 2023.

Anna Laura Siracusa, Head of Marketing and Digital di Mattel Italy: “Finalmente Hot Wheels Legends Tour è realtà anche in Italia e non possiamo che esserne emozionati. Hot Wheels ha saputo andare oltre la dimensione del giocattolo, diventando nel corso del tempo un lifestyle brand che trascende le generazioni e risveglia il challenger spirit non solo nei più piccoli ma anche negli adulti che hanno voglia di accettare la sfida e che, anche grazie all’Hot Wheels Legends Tous, potranno mettersi in gioco! La cultura dei motori e del tuning è viva più che mai in Italia e la prima edizione di Hot Wheels Legends Tour è un’occasione unica e irripetibile per dimostrarlo! Non vediamo l’ora di scoprire quale veicolo spettacolare arriverà alle finali mondiali!”

Per partecipare a questa prima edizione, ogni veicolo deve essere stato costruito, non acquistato così com’è, e il suo proprietario deve poter dimostrare come è stato “personalizzato”. Non ci sono restrizioni relative alla marca o al modello: tutti i veicoli, indipendentemente dalle dimensioni o dal design, possono prendere parte all’Hot Wheels Legends Tour consultando le modalità di partecipazione e il calendario sul sito ufficiale.