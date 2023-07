Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: la nuova elettrizzante fusione tra Hot Wheels e Fast & Furious

Milestone e Mattel hanno annunciato una collaborazione epica con Universal Games e Digital Platforms. L’obiettivo? Portare l’adrenalina e la sfrenata azione dei franchise cinematografici più popolari al mondo, Fast & Furious, in Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged. Un nuovo titolo che promette di essere una vera esperienza transmediale, unendo due icone dell’intrattenimento: le miniature Hot Wheels e l’emozionante saga automobilistica di Fast & Furious. Il nuovo titolo sarà disponibile il 19 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Games Store.

Con il lancio di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, i giocatori potranno immergersi in un’esperienza di guida senza eguali. Già dal “day one,” i giocatori potranno mettersi al volante dell’iconica Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, un’auto che ha lasciato il segno nella saga Fast & Furious. Ma i regali non finiscono qui. Dopo il lancio, altri veicoli appartenenti al franchise verranno aggiunti al gioco come contenuti scaricabili, ampliando ulteriormente le opzioni a disposizione dei fan.

Oltre al classico “boost” e alla spettacolare “derapata,” Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged offre nuove e coinvolgenti meccaniche di gioco che consentono ai giocatori di vivere esperienze di guida uniche. Il salto e il doppio salto permettono di superare gli avversari e gli ostacoli, mentre lo scatto laterale offre uno strumento perfetto per buttare fuori pista gli avversari o per rimbalzare su di loro. Queste nuove funzionalità promettono una corsa emozionante e mozzafiato attraverso cinque nuove ambientazioni, ciascuna con un tema distintivo, che spaziano da una sala giochi nostalgica all’epoca dei cabinati a gettoni a un museo di dinosauri e una stazione di servizio in stile retrò.

La collaborazione tra Hot Wheels Unleashed™ e Fast & Furious rappresenta una fusione epica di proprietà intellettuali tra due giganti dell’intrattenimento. Entrambi i marchi hanno una vasta base di fan, sia nel mondo dei videogiochi che oltre. L’arrivo di Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged segna un punto di svolta nell’industria videoludica, dimostrando come le partnership tra franchise popolari possano trasformare l’esperienza videoludica in una forma d’arte che coinvolge i fan in tutto il mondo.