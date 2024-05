House of BMW diventa un libro

La House of BMW, nata come progetto di marketing relazionale ed esperienziale il 7 dicembre del 2021 a Milano, diventa una pubblicazione che sarà in tutte le librerie il prossimo 17 maggio.

Il libro edito da La nave di Teseo è nato sotto la curatela di Roberto Olivi, Direttore della Comunicazione di BMW Italia e con un saggio introduttivo di Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario, direttore creativo, fondatore dell’osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia e maestro alla Scuola Holden. Uno straordinario cameo di Pierfrancesco Favino, grande attore italiano e brand ambassador di BMW Italia, racconta attraverso un testo originale e inedito la luna e il mondo della nuova BMW iX2 presentata in anteprima nazionale nella House of BMW di via Monte Napoleone 12 nel mese di febbraio di quest’anno.

L’introduzione è a cura di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia. Carlo Botto Paola, direttore marketing BMW racconta in un dialogo con Roberto Olivi la genesi e lo sviluppo del progetto. Renzo Vitale, Creative Director Sound di BMW Group fornisce la sua interpretazione del luogo avendolo vissuto da interprete e protagonista.

A partire da una straordinaria storia di successo – il lancio dello spazio di innovazione e incontro House of BMW –, Roberto Olivi guida il lettore attraverso i nuovi approcci al marketing che caratterizzano una grande azienda. Viviamo infatti in un’era esponenziale, in un mondo dove l’accelerazione tecnologica e la velocità delle trasformazioni non hanno paragoni con quanto avvenuto nei decenni precedenti.

Il libro di 128 pagine, include anche una sezione fotografica che illustra alcuni dei momenti più significativi vissuti alla House of BMW dal 2021 al 2024 e sarà in vendita al prezzo di copertina di 18 Euro.