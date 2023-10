Huawei annuncia HUAWEI FreeBuds Pro 3

Huawei annuncia i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 3 per offrire un’esperienza audio senza eguali. I nuovi auricolari flagship true wireless, dotati di software e hardware aggiornati, rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello del settore. I consumatori potranno godersi un’esperienza di qualità audio d’eccellenza grazie al nuovo sistema audio Hi-Res Dual Driver e al sistema ANC 3.0 intelligente. Sfruttando l’esperienza e le competenze in ambito auricolari TWS, con HUAWEI FreeBuds Pro 3 Huawei propone un device all’altezza del nome della serie HUAWEI FreeBuds, da sempre in grado di offrire un suono autentico e di qualità.

L’esperienza di ascolto è estramemente migliorata grazie a un’integrazione tra il sistema audio Hi-Res Dual Driver, la modalità Crystal Clear con Pure Voice 2.0, Intelligent ANC 3.0 e l’equalizzatore adattivo a tre bande. Con HUAWEI FreeBuds Pro 3, perfezionati anche nel design, gli utenti potranno ascoltare la propria musica preferita, audiolibri e podcast o effettuare chiamate vocali ovunque si trovino, indipendentemente dal rumore dell’ambiente circostante.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono dotati di un sistema audio Hi-Res Dual Driver per offrire un’esperienza d’ascolto eccellente, fedele e senza ritardi, che consente al suono di raggiungere i 48kHz o di scendere fino a 14 Hz in maniera fluida e precisa. Inoltre, HUAWEI FreeBuds Pro 3 supportano i codecs L2HC 2.0 e LDAC™ e sono certificati sia da HWA sia da Hi-Res Audio Wireless. Questa doppia certificazione assicura un audio ad alta risoluzione, ricco di dettagli. HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono, inoltre, dotati di un equalizzatore adattivo a tre bande che garantisce un’esperienza di ascolto personalizzata ovunque e in qualsiasi momento, permettendo all’utente di ascoltare la propria musica preferita come desidera.

I nuovi auricolari Huawei tecnologia Pure Voice 2.0 in grado di migliorare di 2.5 volte la ricezione della voce durante le chiamate vocali e le videochiamate, assicurando che i suoni e le parole siano percepiti chiaramente anche negli ambienti più rumorosi. Questa tecnologia è arricchita da Intelligent ANC 3.0, un algoritmo AI di cancellazione del rumore adattivo aggiornato che lavora in tempo reale e migliora il livello di cancellazione del rumore del 50%. Questo rende gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 3 compagni di viaggio ideali, in treno, in aereo o su qualunque altro mezzo.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 è disponibile in tre colori ispirati alla natura: Ceramic White, Green e Silver Frost. Il nano glass in unico pezzo della custodia di ricarica è il 32% più resistente contro l’usura.

La batteria di ciascun auricolare ha una capacità di 55 mAh e la custodia di ricarica ha una capacità di 510 mAh. È possibile ascoltare fino a 31 ore con la custodia di ricarica e fino a 6,5 ore con una singola carica. È inoltre possibile caricare gli auricolari in modalità wireless per essere pronti a muoversi e ascoltare musica in qualsiasi momento.Infine, gli auricolari sono resistenti alla polvere e agli spruzzi d’acqua con un grado di protezione IP54, il che li rende perfetti per le persone più dinamiche con uno stile di vita attivo.

HUAWEI FreeBuds Pro 3 sono disponibili in Italia da oggi al prezzo di 199.90 euro. In più, solo fino al 13 novembre, aggiungendo soli 19,90€ all’acquisto di HUAWEI FreeBuds Pro 3 si potrà ottenere anche HUAWEI Band 8.