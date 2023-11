Huawei annuncia HUAWEI MateBook D 14

Huawei ha ufficialmente presentato HUAWEI MateBook D 14. Questo dispositivo, caratterizzato da un design leggero e sottile, è alimentato da un processore Intel Core i7-1360P di 13a generazione, con una tecnologia Intel SuperFin a 10 nm, 12 core e 16 thread per affrontare anche le attività più complesse. Inoltre, la scheda grafica Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione garantisce un’eccellente capacità di elaborazione grafica.

Per soddisfare le diverse esigenze degli utenti in contesti specifici, l’HUAWEI MateBook D 14 offre due modalità d’uso distinte. La Modalità Standard è progettata per la gestione di compiti d’ufficio quotidiani, mentre la Modalità Performance è ottimizzata per progetti più impegnativi con software professionali. L’obiettivo principale è fornire un’esperienza utente senza intoppi, minimizzando ritardi e crash e garantendo il rispetto delle scadenze più stringenti.

Questo nuovo dispositivo vanta anche prestazioni migliorate in termini di connettività Wi-Fi grazie all’antenna HUAWEI Metaline, frutto di anni di ricerca e sviluppo. Questa antenna si basa su un sistema avanzato di protezione dalle interferenze a tre strati e su antenne metamateriali in grado di garantire una connessione stabile e a lunga distanza fino a 270 metri.

L’HUAWEI MateBook D 14 è dotato di uno schermo IPS antiriflesso Full HD da 14 pollici con risoluzione 1080p. Ereditando il design FullView dei suoi predecessori, offre un notevole rapporto schermo-corpo del 90%, garantendo un’esperienza di visione coinvolgente. Inoltre, il dispositivo ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e DC Dimming Flicker Free, dimostrando la sua capacità di proteggere la salute degli occhi durante sessioni di utilizzo prolungate.

L’HUAWEI MateBook D 14 integra anche funzionalità di smart conference per adeguarsi alle nuove modalità di lavoro diffuse in tutto il mondo. Grazie all’aggiornamento del sistema della voce personale, è possibile ridurre le distrazioni e i rumori ambientali durante le conferenze online. Questa funzione si avvale dell’identificazione utente AI tramite impronta acustica della voce del relatore, isolando la sua voce dall’audio di fondo. È inoltre compatibile con cuffie wireless e connessioni Type-C.

Come nei modelli precedenti, l’HUAWEI MateBook D 14 supporta il Super Device, consentendo di collegare il laptop ad altri dispositivi Huawei come smartphone, tablet e monitor. Questa connessione agevola l’esperienza utente, permettendo di condividere facilmente idee e appunti tra i dispositivi collegati e centralizzarli sul PC attraverso una sincronizzazione intuitiva.

L’HUAWEI MateBook D 14 è ora disponibile su Huawei Store al prezzo di 799,9€. Inoltre, chi acquisterà questo dispositivo entro il 22 novembre riceverà in omaggio anche le HUAWEI FreeBuds 5i.