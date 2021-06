Huawei annuncia il nuovo MatePad 11

Huawei, azienda leader del settore della tecnologia, ha annunciato il nuovo HUAWEI MatePad 11, l’ultimo arrivato nel portfolio tablet Huawei e il primo a presentare un display che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo immagini più fluide e una migliore reattività che mai.

Realizzato per una nuova generazione di dispositivi intelligenti, HarmonyOS 2 va a potenziare Huawei MatePad 11 con una nuova funzionalità. Il nuovo desktop tablet risulta così più organizzato e offre agli utenti una nuova modalità di visualizzazione più fruibile ed efficiente. Utilizzando la tecnologia distribuita, il nuovo tablet è attrezzato per sfruttare, in ogni occasione, le capacità di altri dispositivi come smartphone o pc, ottimizzando creatività e produttività.

Il tablet supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo immagini straordinarie e fluide e una reattività migliorata. È inoltre dotato di HUAWEI M-Pencil (2a generazione). Insieme all’impressionante display, lo stilo è altamente reattivo con una latenza di input di appena 2 ms, offrendo ai consumatori esperienze di scrittura a mano più coinvolgenti ed estremamente naturali.

Il nuovo Huawei MatePad 11 è il primo tablet del Marchio a supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Per i video e i videogiochi con frame rate elevato, i consumatori possono godere di maggiori dettagli e immergersi completamente nel gioco grazie alla grafica accattivante. Quando si scorrono pagine Web e documenti, inoltre, il contenuto viene caricato rapidamente. Grazie all’impressionante frequenza di aggiornamento del display, il tablet consente anche un input di scrittura a mano altamente reattivo. La tecnologia di adattamento del frame rate aiuta inoltre a fornire agli utenti una durata della batteria maggiore.

Con il nuovo MatePad 11 che supporta la gamma di colori DCI-P3, immagini e video appaiono squisitamente vivaci sul display. Oltre alla capacità di produrre colori incredibili, è anche progettato per ridurre al minimo l’esposizione degli utenti alla luce blu e allo sfarfallio, due dei principali fattori che causano l’affaticamento degli occhi. Il tablet ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e TÜV Rheinland Flicker Free, che sottolineano come la vista sia protetta anche dopo ore di utilizzo.

Sfruttando le funzionalità distribuite su HarmonyOS, Huawei MatePad 11 supporta la nuova Multi-Screen collaboration tra tablet e PC offrendo tre differenti modalità di lavoro. In modalità Mirror, lo schermo del pc connesso viene rispecchiato sul display del tablet, consentendo agli utenti di firmare e annotare direttamente i documenti o di disegnare sul pc con huawei M-PENCIL (2a generazione).

In modalità estesa gli utenti possono ottenere un secondo schermo pc, ottenendo così più spazio per il lavoro. L’innovativa modalità Collaborate permette vere interazioni multipiattaforma tra HarmonyOS 2 e Windows, consentendo agli utenti di trasferire contenuti come testo, immagini e documenti tra dispositivi collegati con un semplice trascinamento. Oltre alla collaborazione multi-schermo, la nuovissima funzione multi-finestra supporta la visualizzazione di un massimo di quattro app contemporaneamente.

Progettato come un tablet a tutto tondo, il nuovo MatePad 11 offre esperienze audio coinvolgenti con il sistema quad-speaker. Il potente sistema di altoparlanti integrato offre suoni avvolgenti e coinvolgenti per qualsiasi contenuto audio. Il sistema è progettato e messo a punto dagli ingegneri del suono di Harman/Kardon, assicurando che i suoni prodotti dagli altoparlanti siano fedeli al loro materiale sorgente. HUAWEI MatePad sarà disponibile in preordine su Huawei Store da metà luglio ad un prezzo al pubblico di 499,90 euro.