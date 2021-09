Huawei: ecco “nova 8i”

Huawei annuncia oggi nova 8i. Fin dal primo modello, la serie nova di Huawei è stata ideata per sorprendere attraverso il design e sempre nuove caratteristiche che soddisfano le esigenze dei consumatori in termini di produttività e intrattenimento.

Dal design elegante, HUAWEI nova 8i integra una fotocamera quadrupla da 64 MP perfetta per ogni tipo di utente e talento creativo e HUAWEI Borderless Display offre un’esperienza visiva coinvolgente. Infine, la tecnologia HUAWEI Supercharge da 66W consente di ricaricare rapidamente il device per poter continuare a divertirsi senza interruzioni.

Super display per un’esperienza visiva coinvolgente

Huawei nova 8i ha un eccellente display borderless da 6,67 pollici ideale sia per la riproduzione di video sia per il gaming. Questo display da 1080×2376 FHD+ supporta la gamma di colori DCI-P3 che riproduce gradazioni realistiche e dettagli vividi. Con un impressionante rapporto schermo-corpo del 94,7%, offre un’esperienza visiva totalmente immersiva.

Il nuovo nova è dotato di una funzione Eye Comfort aggiornata che ha superato la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light. È in grado di filtrare le emissioni dannose di luce blu, riducendo al minimo lo scolorimento giallo. Il display supporta anche una frequenza di aggiornamento a 180Hz per una massima reattività, ideale per il gaming.

La Super Camera rende memorabile ogni scatto

Dotato di una fotocamera quadrupla per immortalare momenti indimenticabili, Huawei nova 8i eredita la tecnologia del sistema di fotocamere Huawei. Grazie al sensore da 1/1,7 pollici, la fotocamera principale da 64MP High-Res consente di catturare facilmente immagini nitide e dettagli brillanti e supporta l’uscita diretta di foto da 64MP ad alta risoluzione. L’obiettivo Ultra-wide Angle Camera da 120 pollici permette anche di includere più elementi in una foto, che tu stia facendo una un’escursione naturalistica o una gita con la famiglia, mentre con la Macro Camera è possibile realizzare uno scatto ravvicinato con dettagli definiti a soli 4 cm dall’obiettivo.

Al calar della sera, HUAWEI nova 8i è sempre pronto per essere utilizzato. Supporta, infatti, Super Night Shot 2.0 che permette di scattare facilmente foto notturne di qualità tra le variopinte strade della città.

Super caratteristiche che garantiscono un intrattenimento di lunga durata

La batteria scarica non è più un problema perché nova 8i è dotato di Huawei Supercharge da 66W e una grande batteria da 4300mAh. Grazie all’innovativa tecnologia a tre elettrodi monocellulari, HUAWEI nova 8i può essere caricato al 68% in soli 20 minuti e completamente in soli 38 minuti. Questo significa che è possibile ricaricarlo rapidamente durante un periodo di inattività. Inoltre, gli algoritmi AI di risparmio energetico consentono di gestire la batteria quando si è in movimento in modo da ottimizzarne l’uso per giocare e per altre attività di intrattenimento nel corso della giornata.

Realizzato con un design Full-scene Smart Antenna 2.0, HUAWEI nova 8i ha sette antenne incorporate nei quattro bordi che migliorano la potenza del segnale, garantendo un’esperienza di gioco fluida anche quando il dispositivo è tenuto in orizzontale. Smart Game Assistant permette di concentrarsi mentre si gioca e, una volta abilitato, consente di disattivare le notifiche di chiamate e messaggi per poter godere di un gameplay ancora più coinvolgente.

Lo spazio di archiviazione di 128GB consente di salvare sul device tutto ciò che si desidera. Grazie alla tecnologia di memoria intelligente di Huawei, HUAWEI nova 8i è dotato di 8GB[4] di RAM e offre agli utenti un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva consentendo anche di gestire contemporaneamente più applicazioni in background.

Un’entusiasmante esperienza utente

Con EMUI 11, Huawei nova 8i offre una selezione di funzioni intelligenti utili per gestire ogni attività quotidiana in modo più efficiente. MeeTime permette di chiamare un altro smartphone o tablet Huawei, di comunicare in modo più pratico condividendo lo schermo e aggiungendo i propri disegni e note. HUAWEI nova 8i supporta anche le funzioni di screenshot e registrazione dello schermo con un semplice tocco delle dita.

Grazie a Huawei Mobile Services (HMS), con HUAWEI nova 8i si può vivere un’esperienza digitale smart e sicura. Oltre a HUAWEI Music, HUAWEI Health e altre applicazioni di alta qualità, Huawei lavora costantemente all’offerta di nuove applicazioni per AppGallery, l’esclusivo ecosistema intelligente e innovativo che consente di integrare le app su diversi dispositivi. HUAWEI nova 8i supporta anche Petal Search che semplifica e facilita le ricerche.

Disponibile nei colori Moonlight Silver e Starry Black, HUAWEI nova 8i sarà disponibile dal 15 settembre al prezzo di 349,00 euro. Inoltre, a partire dal 15 settembre fino al 4 ottobre, con l’acquisto di nova 8i si ricevono in regalo Huawei Free Buds 4i. Solo su Huawei Store, depositando un acconto di 10,00 euro si ottiene uno sconto extra di 40,00 euro.