Huawei FreeBuds 4 disponibili in promozione su Huawei Store

Huawei, azienda leader del settore tecnologico, annuncia oggi la disponibilità su Huawei Store di HUAWEI FreeBuds 4 ricaricabili in modalità wireless. I nuovi auricolari open fit con cancellazione attiva del rumore sono disponibili su Huawei Store con un’offerta imperdibile legata alle promozioni estive.

Tutti coloro che sceglieranno HUAWEI FreeBuds 4 Wireless, riceveranno incluso un HUAWEI Mini Speaker, lo speaker compatto per portare la propria playlist preferita sempre con sé1 al prezzo totale di 159,00 euro. Non solo: con un anticipo di 10,00 euro, si otterrà uno sconto sul prezzo finale di ulteriori 30,00 euro, ottenendo così entrambi i dispositivi a 129,00 euro.

La promozione attiva su Huawei FreeBuds 4 fa parte di un’iniziativa esclusiva di Huawei sul proprio store online che riguarda tantissimi prodotti del brand in offerta per tutta l’estate. Tutte le informazioni sui device coinvolti sono disponibili nella sezione dedicata di Huawei Store.

HUAWEI AI Life si rinnova con tante funzionalità aggiuntive per gli utenti iOS

Gli utenti iOS possono connettere il proprio smartphone con gli auricolari della serie Huawei FreeBuds tramite Bluetooth, ma per un’esperienza più comoda e smart, possono scaricare l’app HUAWEI AI Life direttamente da AppStore, oppure scansionando il QR code presente sulla confezione, per eseguire varie operazioni come il rilevamento della carica rimanente, il controllo rapido dei setting degli auricolari, il controllo della cancellazione del rumore e la gestione del dispositivo in generale.

Huawei ha reso disponibile per gli utenti iOS le numerose funzionalità di HUAWEI FreeBuds 4i tramite l’app Huawei AI Life. Da Huawei AI Life è così possibile gestire non solo i device audio HUAWEI FreeBuds Pro e HUAWEI FreeBuds 4, ma da poco anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i.

Funzionalità più intelligenti

HUAWEI FreeBuds 4i offre molto più del semplice divertimento audio. Per esempio, nei giochi di ruolo, gli utenti spesso si affidano all’ascolto del suono dei passi per rintracciare i nemici, ma se gli auricolari hanno una latenza significativa, gli utenti possono essere ingannati e perdere di conseguenza la partita. Huawei FreeBuds 4i adotta algoritmi avanzati a bassa latenza per ridurre al minimo il ritardo tra audio e video, consentendo agli utenti di vivere un’esperienza di gioco fluida.

Molti utenti che usano auricolari TWS non sono ancora abituati a controllare la propria #musica toccando gli auricolari o hanno difficoltà a controllarla con precisione. Huawei FreeBuds 4i ha sensori tattili integrati su entrambi i lati degli auricolari, che possono rilevare con precisione le abitudini dell’utente e migliorare ulteriormente il loro grado di sensibilità. Il metodo di controllo è semplice e diretto, toccando due volte, gli utenti possono riprodurre o mettere in pausa la musica o rispondere e terminare le chiamate; premendo a lungo, gli utenti possono passare dalla modalità ANC alla modalità Awareness.

Quando si esegue il pairing con uno smartphone o un tablet Huawei, Huawei FreeBuds 4i supporta il pairing Bluetooth di prossimità, ciò significa che gli utenti non devono trovare l’auricolare nelle impostazioni Bluetooth ma semplicemente possono connettersi tramite una finestra pop-up che compare immediatamente sullo schermo dello smartphone. Huawei FreeBuds 4i è anche compatibile con dispositivi Android e iOS.

HUAWEI FreeBuds 4i eredita le potenti funzionalità di Huawei FreeBuds 3i: design, comfort, cancellazione attiva del rumore, qualità audio di prim’ordine, durata della batteria considerevole e interazione intelligente.

Gli auricolari Bluetooth HUAWEI FreeBuds 4i sono disponibili al prezzo al pubblico consigliato di 89,00 euro su Huawei Store e presso i migliori rivenditori. Fino al 31 luglio 2021 sono disponibili su Huawei Store al prezzo promozionale di 69,42 euro, con inclusa una case protettiva, nella nuova colorazione Silver Frost oltre che in nero, bianco e nell’esclusiva Red Edition.